Ascolti tv ieri 26 luglio: Temptation Island inarrestabile domina su tutto

Non c’è programma che tenga quando c’è in onda Temptation Island. Il docu-reality, narrato da Filippo Bisciglia, si dimostra essere il più seguito nel periodo estivo e questa è una vera e propria garanzia per Mediaset. Gli ascolti tv di ieri, lunedì 26 luglio 2021, hanno fatto registrare 3.285.000 telespettatori, pari al 23,7% di share, numeri che non hanno lasciato scampo alla concorrenza e alle altre reti. Un risultato, questo, che certifica ancora una volta il successo del viaggio dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi, caratterizzato da non pochi colpi di scena e regalando ai telespettatori attimi di incredulità che difficilmente passano inosservati. Lo scorso anno la puntata prima del gran finale di Temptation Island aveva ottenuto 3.711.000 spettatori pari al 23,98% di share, mentre due anni fa 3.875.000 corrispondenti al 24,65% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai1 film Brooklyn 2.416.000 spettatori, 13.6%. Rai2 Il Circolo degli Anelli 958.000 spettatori, 5.6%. Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 656.000 spettatori, 4.3%. Rai3 Roma 965.000 spettatori, 4.9%. A seguire Report 675.000 spettatori, 3.9%. Rete4 Controcorrente 819.000 spettatori, 4.9%. La7 Al Vertice della Tensione 629.000 spettatori, 3.7%. Tv8 Gomorra – La Serie 423.000 spettatori, 2.3%. Sul Nove Beverly Hills Cop III 367.000 spettatori, 2.1%.

Ascolti tv ieri, lunedì 26 luglio 2021: il debutto di Morning News fa calare Uno Mattina Estate

Mediaset ha deciso di non spegnere l’informazione su Canale 5. Lunedì 26 luglio 2021 è partito Morning News con Simona Branchetti, la giornalista del Tg5 che terrà informato il pubblico Mediaset per tutta l’estate per poi passare il testimone a settembre alla nuova edizione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Come rivelano gli ascolti tv, il debutto della trasmissione ha segnato nella prima parte 682.000 spettatori con il 12.8% di share, mentre nella seconda 553.000 spettatori con il 10.7% di share. Uno Mattina Estate su Rai1 è leggermente calato. Il buongiorno è stato dato a 715.000 spettatori con il 14.6%. Brusco calo anche per Dedicato con Serena Autieri: 612.000 spettatori e il 10.8%.

Ascolti tv ieri: tonfo per Il Pranzo è Servito. In calo Estate in Diretta

Nel pomeriggio di ieri gli ascolti tv hanno fatto registrare un tonfo per Il Pranzo è Servito. Il programma condotto da Flavio Insinna ha ottenuto 1.250.000 spettatori e il 9.4% di share. Calo anche per Estate in Diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini: 1.299.000 spettatori, pari al 13.9%.