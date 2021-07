Ascolti tv ieri 23 luglio: Masantonio fa flop e chiude. Boom per le Olimpiadi

Chiusura deludente per Masantonio – Sezione Scomparsi. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, venerdì 23 luglio 2021, l’ultima puntata della fiction con Alessandro Preziosi ha registrato l’ennesimo flop. Sono stati soltanto a 961.000 spettatori, pari al 6.2% di share a seguire le dinamiche dell’ultimo appuntamento. Nonostante la prima assoluta, Canale 5 è stata battuta da Rai1 con la replica di Top Dieci. Il programma di Carlo Conti ha ottenuto 2.387.000 spettatori pari al 15.9% di share. Preziosi è stato superato addirittura da Gianluigi Nuzzi. Su Rete 4 l’ultima puntata con Quarto Grado – Le Storie ha fatto registrare 1.092.000 spettatori e l’8.6% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli 607.000 spettatori (4%). Italia1 Chicago P.D. 1.104.000 spettatori (7.3%). Rai3 Una Doppia Verità 1.345.000 spettatori (8%). La7 I Tudors 261.000 spettatori (1.9%). Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 397.000 spettatori (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza da 309.000 spettatori (1.9%).

Boom di pubblico e share per Rai2 con le Olimpiadi Tokyo 2020. La Cerimonia di Apertura, andata in onda dalle 13.53 e fino alle 16.53 ha totalizzato una media netta del 21.6% e 2.531.000 spettatori. Nonostante questo grande seguito, i dati sulle altre reti si sono mantenuti più o meno in linea con quelli di sempre. Al pomeriggio su Rai1 Il Paradiso delle Signore in replica con un doppio episodio ha fatto compagnia a 832.000 spettatori (6.8%). Estate in Diretta ha intrattenuto 843.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte e 1.299.000 spettatori con il 15% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful è stato seguito da 2.055.000 spettatori (14.7%), Una Vita 1.979.000 spettatori (15.3%), Brave and Beautiful 1.581.000 spettatori (13.6%) e Love Is In The Air 1.427.000 spettatori (14.3%), Inga Lindstrom – Eredità Contesa 850.000 spettatori (9.7%).

Ascolti tv ieri, venerdì 23 luglio 2021: Il Pranzo è Servito con Insinna cambia orario ma non funziona

Un po’ a sorpresa si è verificata una variazione nella programmazione del daytime di Rai1 venerdì 23 luglio 2021. Gli ascolti tv, però, non sono stati dei migliori per Flavio Insinna. Il Pranzo è Servito ha anticipato la messa in onda alle 11.25, trasmettendo al suo posto due episodi in replica de Il Paradiso delle Signore. La trasmissione ha raccolto soltanto 830.000 spettatori, pari al 12.9%, mantenendosi in linea con quanto ottiene quotidianamente nella sua fascia.