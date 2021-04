Ascolti tv ieri 24 aprile: boom per Amici Serale. De Filippi supera se stessa

Il Serale di Amici 20 è arrivato alla sesta puntata e, ancora una volta, Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera. Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 24 aprile 2021, sono stati 5.831.000 telespettatori, pari al 27,9% di share, a seguire l’appuntamento nonostante gli spoiler e le anticipazioni uscite. Un risultato straordinario che ha superato addirittura quello della scorsa settimana: 5.784.000 spettatori con uno share del 27,6%. A lasciare il talent è stato Raffaele Renda eliminato, dopo il ballottaggio con Samuele e Deddy. L’esito è stato comunicato in casetta; la conduttrice ha tenuto a sottolineare l’atteggiamento educato e mai sopra le righe del ragazzo in tutta la sua avventura nella Scuola. Il cerchio si stringe: attualmente in gara sono rimasti otto concorrenti concorrenti. De Filippi ha doppiato Rai1. Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria ha conquistato 2.938.000 spettatori pari al 13,8% di share. Amici Buonanotte ha ottenuto 2.533.000 spettatori e uno share del 29.8%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 F.B.I 1.314.000 spettatori (5%), Blue Bloods 1.319.000 spettatori (5%) e Instinct da 849.000 spettatori (3,6%). Italia 1 Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto 1.127.000 spettatori (4,4%). Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta 1.377.000 (5,9%). Rete4 Don Camillo Monsignore… Ma non Troppo 1.324.000 (5,5%). La7 Mussolini Ultimo Atto 537.000 spettatori (2,2%). Tv8 Sette Anime 328.000 spettatori (1,4%). Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps 430.000 spettatori (1,7%).

Ascolti tv sabato 24 aprile 2021: Verissimo sfiora il 20% e sbaraglia la concorrenza

Verissimo ha fatto il pieno di ascolti tv sabato 24 aprile 2021. Il talk del pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ha sbaragliato la concorrenza. Sono stati 2.300.000 spettatori, pari al 19,6% di share, a rimanere incollati davanti la tv e a vedere le interviste. Tra gli ospiti Lorella Cuccarini e Arisa, che ha fatto uno spoiler su Amici 20. Giri di Valzer 2.109.000 (17,6%).

Su Rai1 Italia Sì di Marco Liorni, invece, ha ottenuto soltanto 1.382.000 spettatori, pari al 12,1% di share nella prima parte, mentre nella seconda c’è stata una leggera crescita a 1.583.000 e 12,8% di share. Continua il flop de Il Filo Rosso su Rai2: Paola Perego è stata seguita da 381.000 spettatori ottenendo solo il 2,5% di share.

Sempre al pomeriggio su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.140.000 spettatori (9,1%), Frontiere a 543.000 spettatori (4,8%) e Report a 738.000 (6%).