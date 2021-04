Arisa nervosa a Verissimo, c’entra Amici Serale: lo spoiler su Alessandro

Si è mostrata particolarmente tesa Arisa a Verissimo. La cantante, reduce dal successo alla settantunesima edizione di Sanremo, non ha nascosto il suo nervosismo in vista della nuova puntata del Serale di Amici 20 in onda stasera, sabato 24 aprile 2021. Il sesto appuntamento è già stato registrato giovedì scorso. A finire al ballottaggio sono stati Deddy, Samuele e Raffaele. Ad abbandonare la Scuola è stato quest’ultimo e il suo nome sarà comunicato in casetta. A Verissimo Arisa ha fatto uno spoiler sul Serale di Amici 20, sostenendo che si esibirà con Alessandro. Si scatenerà una polemica sulla durata della performance che, stando alle anticipazioni di Amici, durerà il doppio rispetto alle normali esibizioni.

Non mancheranno, così, i commenti polemici da parte degli altri insegnanti e non è da escludere che ci siano nuovi battibecchi tra Arisa e Lorella Cuccarini da una parte e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dall’altra. Come commenteranno, invece, i giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto? A Silvia Toffanin ha confessato:

“Oggi per me è una giornata molto importante, perché mi devo esibire con Alessandro. Ci giocheremo una carta importante, sono super emozionata”

La cantante, dopo la commozione di Lorella Cuccarini, ha ricordato quando si era presentata ai casting di Amici anni fa. Era partita alle 5 dalla Basilicata con l’autobus per andare a Roma. Crede molto nel destino e pensa che quando una cosa ci aspetta, prima o poi si riesce a farla. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 ha ripercorso il momento della sua vittoria a Sanremo 2009 condotto da Paolo Bonolis nella categoria Nuove Proposte con Sincerità.

Parlando della sua esperienza sul palco del teatro Ariston ha ringraziato Paolo Bonolis perché era così fuori dagli schemi che ci voleva “uno un po’ matto come me”.

Alla domanda di Silvia Toffanin su cosa avrebbe fatto altrimenti, Arisa ha risposto l’estetista o la parrucchiera. Da venerdì 23 aprile è uscito il nuovo singolo di Arisa dal titolo Ortica. La cantante ha scelto di esprimere in napoletano i sentimenti di una donna abbandonata. Ha sempre dimostrato una dizione e un’espressività del dialetto impeccabili: da interprete è diventata autrice napoletana.