Ascolti tv ieri, 23 marzo 2021: trionfa Leonardo. De Martino chiude su Rai2

Nella serata di ieri, martedì 23 marzo 2021, gli ascolti tv hanno registrato il trionfo per la prima puntata di Leonardo. La serie ha conquistato 6.950.000 spettatori pari al 28,23% di share. Non è la classica biografia. Sebbene le fonti storiche siano state numerose, Spotnitz e Thompson hanno voluto aggiungere un tocco di mistero alla trama, approfittando di quegli aspetti che ancora oggi non ci sono noti della vita del toscano. Una fra tutti è la misteriosa donna ritratta in Leda col Cigno, oggi perduto e di cui restano alcuni disegni. Su Canale 5, invece, l’ennesima replica di Ghost ha ottenuto il 9,41% di share, pari a 1.998.000 spettatori.

Una media di 1,8 milioni di spettatori, con due puntate che hanno superato i 2 milioni: Stasera Tutto è Possibile è un successo. Con l’ultima puntata andata in onda ieri sera, martedì 23 marzo 2021, Stefano De Martino ha chiuso i battenti della sesta stagione e lo ha fatto con il sorriso di averne regalati altrettanti. Il conduttore si conferma un grande padrone di casa.

Sono stati 1.894.000 telespettatori con l’8,58% di share a seguire l’ultimo appuntamento su Rai 2. Cominciata il 12 gennaio scorso, De Martino ha fatto registrare il migliore esordio della storia della trasmissione: 2.573.000 spettatori e il 12,10% di share. Nonostante lo show ha dovuto fare i conti con un palinsesto piuttosto ballerino e con puntate saltati, i telespettatori hanno mantenuto la loro fede a Stasera Tutto è Possibile. La settima stagione si farà? Sembra scontata una risposta più che affermativa alla luce dei dati.

Si seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Italia 1 Le Iene Show 1.674.000 (9,2)%. Rai 3 #Cartabianca 972.000 spettatori (4,2%). Rete 4 Fuori dal Coro 767.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì 1.156.000 spettatori (4,9%). Tv8 Ex – Amici Come Prima 290.000 spettatori (1,1%). Nove Ultimatum alla Terra 299.000 spettatori (1,2%).

Barbara d’Urso batte Alberto Matano: Pomeriggio 5 conquista quasi 2mln e mezzo di spettatori

Molto preoccupata Barbara d’Urso nella giornata di ieri. Pomeriggio 5 rischiava di non andare in onda. La conduttrice è stata sentita in Procura per Aresgate a Roma e il treno che doveva portarla a Milano ha avuto non pochi ritardi. Per fortuna sua tutto è filato per il meglio e forse questo le avrebbe garantito anche ascolti tv in risalita per il suo contenitore.

Ha conquistato 2.169.000 spettatori (17,1%) nella prima parte, 2.373.000 spettatori (16,3%) nella seconda e 2.223.000 spettatori (13,9%). d’Urso ha battuto il diretto competitor La Vita in Diretta di Alberto Matano che ha intrattenuto 2.224.000 spettatori con il 16% di share.

Ascolti Primo Appuntamento: stabile il record di stagione per Flavio Montrucchio

Prosegue il successo di Flavio Montrucchio con Primo appuntamento. L’undicesima puntata andata in onda ieri 23 marzo 2021 su Real Time, come riportano gli ascolti tv e i dati auditel, ha totalizzato 606.000 spettatori con il 2,2% di share e il 4% sul target commerciale. Nonostante la concorrenza, Montrucchio riesce a resistere ed è stabile rispetto alla puntata della scorsa settimana totalizzando il picco di oltre 712.000 spettatori.