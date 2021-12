Ascolti tv ieri 23 dicembre: The Voice Senior vs Caduta Libera, chi ha vinto

Il palinsesto di giovedì 23 dicembre è stato abbastanza diverso da quello “classico” di ogni giovedì. Le feste natalizie hanno infatti portato scompiglio, facendo anticipare di un giorno la messa in onda di The Voice Senior su Rai 1, di solito trasmesso il venerdì sera. Per non interferire con i programmi della vigilia di Natale il programma condotto da Antonella Clerici si è trovato stavolta a competere a livello di ascolti con Caduta Libera – Campionissimi su Canale 5 anziché con il GF Vip, che non andrà in onda il 24 e il 31 dicembre. In prima serata Retequattro e Italia Uno hanno invece dato spazio al cinema, rispettivamente con i film The Family Man e Now you see me 2.

Vediamo nel dettaglio come è andata a livello di share questa sfida insolita che ha visto vincere la Clerici contro Gerry Scotti, al timone della seconda puntata dello speciale del game show. Ecco i dati relativi al prime time:

Rai 1: The Voice Senior è stato la scelta di 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share.

è stato la scelta di 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share. Rai 2: Un Natale senza tempo ha conquistato 1.319.000 spettatori (6% di share).

Su Rai 3: Città segrete ha intrattenuto 1.204.000 spettatori; pari ad uno share del 5.7%.

Rete 4: The Family Man ha raccolto davanti al video 826.000 spettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 4.2%.

Canale 5: Caduta libera campionissimi ha tenuto incollati allo schermo 2.084.000 spettatori pari al 12.1% di share.

Italia 1: Now you see me 2 ha intrattenuto 1.180.000 spettatori, pari ad uno share del 5.8%.

Ascolti tv giovedì 23 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti ha conquistato 4.661.000 di spettatori (20.61%)

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.647.000 milioni (16.11%)

Rai1: L’Eredità- La Sfida dei 7 ha raccolto 3.067.000 spettatori ( 20.41%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.204.000 spettatori (23.27%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.064.000 spettatori (14.00%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.143.000 (17.81%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 23 dicembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.891.000 spettatori (15.96%)

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.981.000 spettatori (17.90%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.204.000 spettatori (17.41%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 386.000 spettatori ( 3.47%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.493.000 spettatori (17.32%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.330.000 spettatori (16.69%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.509.000 spettatori (13.65%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.509.000 spettatori (13.40%)

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.382.000 spettatori (11.51%).

Ascolti della mattina di giovedì 23 dicembre 2021