Caduta Libera-Campionissimi: Giorgio beffato, Maria Grazia fa il botto

Gabriele Giorgio, super campione di Caduta Libera, nello speciale in onda in prima serata su Canale Cinque giovedì 23 dicembre 2021, è stato beffato in dirittura d’arrivo, venendo messo fuori dal gioco dalla professoressa Maria Grazia Grimaldi, la quale ha conquistato il centro della scena quando mancava una sola sfida. Non appena si è insediata, ha subito fatto bingo, azzeccando il ‘piede’ da 100mila euro. Dopodiché, prima della sfida dei Dieci passi, ha eliminato Lorenzo, incrementando il proprio montepremi di altri 10mila euro.

Nei ‘Dieci passi‘ la donna è stata perfetta, rispondendo a tutte e 10 le domande e mettendosi in tasca il corposo montepremi: 110mila euro in gettoni d’oro, chapeau! Un percorso netto, addirittura le sono avanzati parecchi secondi. Subito dopo la vittoria, Maria Grazia si è lasciata andare al pianto, ricordando che “qualcuno da lassù” la stava guardando.

La scorsa settimana, a trionfare, è stato il super campione del quiz show, Nicolò Scalfi, che era giunto in trasmissione con un bottino di 727mila euro, frutto delle vittorie del passato. A quelli ne ha aggiunti altri 85mila, facendo ulteriormente lievitare la propria vincita totale.

Tornando alla puntata del 23 dicembre, Gabriele Giorgio si è presentato come il gran favorito. All’attivo aveva una vincita di 316mila euro, gruzzolo ottenuto in 35 puntate. La sua corsa, come sopra accennato, si è arrestata poco prima del gioco finale.

Nel corso della serata hanno preso parte al quiz anche due vip, Nicola Savino e Roberta Giarrusso. Ospiti della serata sono stati invece l’influencer ed ereditiera Elettra Miura Lamborghini, la band The Kolors, il comico Gabriele Cirilli e la conduttrice e cantante Iva Zanicchi.

Caduta Libera Campionissimi: il calendario delle puntate

Caduta Libera – Campionissimi, oltre alle due puntate già andate in onda giovedì 16 e 23 dicembre, vedrà altri 2 appuntamenti (il 30 dicembre 2021 e la finale che sarà trasmessa mercoledì 5 gennaio 2022). Il quiz show, condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in tutte le serate avrà come protagonisti un super campione della storia delle dieci edizioni del programma e altri otto campioni del passato. A questi si aggiungono due personaggi famosi.