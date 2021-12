Caduta Libera-Campionissimi, Nicolò Scalfi da urlo: altra vincita record

Nicolò Scalfi schiacciasassi. A Caduta Libera – Campionissimi, il giovane bresciano ha messo all’angolo gli altri otto campioni e i due vip chiamati a sfidarlo, arrivando all’atto finale, I dieci passi, con un potenziale montepremi di 85mila euro. In pochi minuti ha trasformato ciò che era potenziale in qualcosa di concreto. Il ragazzo infatti ha infilato 10 risposte esatte, trionfando, ancora una volta.

In totale, Scalfi, prima della puntata di giovedì 16 dicembre 2021, aveva portato a casa ben 727mila euro in gettoni d’oro, partecipando a 88 appuntamenti del quiz show di Canale Cinque. Record assoluto. Ora, il totale dei soldi vinti, sale a quota 812mila euro. Chapeau!

Caduta Libera – Campionissimi, le sfide della puntata del 16 dicembre 2021

Nicolò Scalfi, prima di approdare all’ultimo game, ‘I dieci passi’, ha battuto tutti i campioni chiamati a sfidarlo, tra cui due vip ‘outsider’, vale a dire Veronica Gentili e Alvin. Questo l’ordine con cui il giovane bresciano ha eliminato gli altri concorrenti dal gioco:

Silvio Modesti

Veronica Gentili

Diego Maraldi

Monica De Lisio

Alvin

Ginevra Gori

Edoardo Riva

Stefania Conzato

Benedetto Arrù

Alessandra Ciafrè

Caduta Libera – Campionissimi: numero puntate e ospiti dell’appuntamento in onda giovedì 16 dicembre

Caduta Libera – Campionissimi, oltre alla puntata in onda giovedì 16 dicembre 2021, vedrà altri 3 appuntamenti (il 23 e il 30 dicembre 2021 e la finale che sarà trasmessa mercoledì 5 gennaio 2022). Il quiz show, condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in tutte le serate avrà come protagonisti un super campione della storia delle dieci edizioni del programma e altri otto campioni del passato. A questi si aggiungono due personaggi famosi.

Alvin e Veronica Gentili, come sopradetto, sono stati i primi due ospiti ‘vip’. Questi, a differenza dei concorrenti che giocheranno per conquistare il montepremi, punteranno sì a vincere del denaro ma non per sé bensì per sostenere il progetto “Obiettivo alberi” di Mediafriends, che ha lo scopo di dare nuova vita al bosco di Paneveggio in Val di Fiemme, distrutto da una terribile tempesta nel 2018.

Inoltre, nella puntata del 16 dicembre, in qualità di ospiti sono intervenuti Ivana Spagna, Martufello e i Gemelli di Guidonia.