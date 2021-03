Ascolti tv ieri, 22 marzo 2021: risale L’Isola dei Famosi. Trionfa Màkari

Risalita per L’Isola dei Famosi. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, lunedì 22 marzo 2021, la terza puntata ha registrato uno share del 19,76% pari a 3.427.000 telespettatori. Sette giorni fa la quindicesima edizione è partita con quasi il 22% di share e più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, alla seconda puntata è calata raccogliendo 3.047.000 spettatori pari al 17,9% di share. Tra i momenti più significativi della terza puntata dell’Isola dei Famosi c’è stato il ritorno di Elettra Lamborghini in studio dopo essere guarito dal Covid-19. La cantante è apparsa sorridente e armata della sua simpatia e solarità. Akash Kumar è stato eliminato. Gli è stato proposto di restare in gioco su Parasite Island ma si è rifiutato. La Blasi è apparsa piuttosto infastidita, dicendosi dispiaciuta per avere dato spazio a lui e non a qualcun altro che avrebbe sicuramente fatto l’Isola meglio di lui: “Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash”. La conduttrice e Tommaso Zorzi hanno fatto una gaffe, spoilerando Parasite Island agli altri naufraghi. Questi, però, sembrano non aver capito nulla, ma l’immagine di lei e dell’opinionista che si tappano la bocca sembra destinata a diventare virale.

Niente da fare per Ilary Blasi, battuta nuovamente dal diretto competitor: ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso il terzo appuntamento di Màkari. La serie, basata sui racconti e romanzi di Gaetano Savatteri e con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, ha ottenuto 6.389.000 telespettatori pari al 26,48% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Uno, Nessuno, Cento Nino 1.113.000 (4,3%). Italia 1 Red 2 1.590.000 (6,5%). Rai3 Presa Diretta 1.122.000 (4,4%). Rete4 Quarta Repubblica 938.000 (4,5%). La7 Donnie Brasco 398.000 spettatori (1,7%). Tv8 4 Ristoranti 578.000 (2,2%). Nove The Rock ha raccolto 358.000 (1,6%).

Barbara d’Urso pareggia in share con Alberto Matano: Pomeriggio 5 e Vita in Diretta al 17%

Barbara d’Urso ha pareggiato con Alberto Matano. Come rivelano gli ascolti tv e auditel, la puntata di lunedì 22 marzo 2021 de La Vita in Diretta ha ottenuto il 17,2% di share, pari a 2.154.000 spettatori. Pomeriggio 5 nella prima parte ha fatto compagnia a 2.154.000 spettatori, pari al 17,2%, share calato al 16% nella seconda parte (2.342.000 spettatori) e nella terza parte al 13,1% di share (2.065.000 spettatori).

Uomini e Donne fa un nuovo record: Maria De Filippi supera il 24% di share

Ennesimo successo per Maria De Filippi. Uomini e Donne ha fatto un nuovo record di ascolti. La puntata di lunedì 22 marzo 2021 ha conquistato il 22% di share nella parte finale, con 2.680.000 spettatori, mentre nel programma ha ottenuto una media del 24,1% di share conquistando 3.221.000 spettatori. Anche il daytime di Amici 20 è andato molto bene: 21,2% di share e 2.597.000 spettatori.