Ascolti tv ieri, 21 marzo 2021: Barbara d’Urso battuta da Fazio e Fialdini

Tutti gli ascolti auditel tv di ieri, domenica 21 marzo. La d’Urso battuta in prima serata. Domenica Live crolla. Mara Venier vola con Domenica In

Come rivelano gli ascolti tv di ieri, domenica 21 marzo 2021, Live-Non è la d’Urso ha registrato 2.124.000 telespettatori, pari al 12,50% di share. Ancora numeri bassi per Barbara d’Urso e per il suo programma in prima serata su Canale 5 che si appresta a chiudere i battenti. La prossima settimana, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Tanti gli argomenti affrontati durante il penultimo appuntamento: dall’attualità, parlando di Covid e vaccini e che ha visto in diretta un acceso scontro tra Cecchi Paone e Zenga, ai talk su L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. A sfidare le cinque sfere è stata Dayane Mello che ha raccontato tutta la sua vita, dall’infanzia al rapporto con Rosalinda Cannavò. Il Giudice Meschino su Rai 1 ha vinto la serata. La miniserie, tratta dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi con Luca Zingaretti nei panni di procuratore aggiunto Alberto Lenzi già trasmessa nel 2014, è stata seguita da 4.982.000 telespettatori con il 21,91% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 9-1-1 1.197.000 spettatori (4,2). Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma 1.507.000 spettatori (6,5%). Rai3 Che Tempo che Fa 3.140.000 spettatori (11,17%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.691.000 (7,6%). Rete4 Forever Young 557.000 spettatori (2,3%). La7 Non è l’Arena ha segnato 1.329.000 spettatori (5%). Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 699.000 spettatori (2,6%) mentre sul Nove Pearl Harbor 419.000 spettatori spettatori (2,1%).

Ascolti tv ieri, 21 marzo 2021: Mara Venier quasi a 4mln. Francesca Fialdini batte Barbara D’Urso

Vola Domenica In con Mara Venier. Una ricca puntata quella di ieri, 21 marzo 2021, che ha visto oltre l’informazione anche tanto divertimento, sane risate e tanta musica con ospiti alcuni dei cantanti che hanno partecipato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi Coma_Cose che continuano a riscuotere grande successo di pubblico e di critica. Continua il successo per Domenica In, che si allunga anche quest’anno. Mara Venier è stata vista nella prima parte da oltre 3.7 milioni di spettatori. Nella prima parte ha segnato il 18,7%, nella seconda il 17,3%.

Invece crolla Domenica Live. Gli ascolti tv hanno fatto segnare il 12,7% di share con 2.405.000 spettatori. Barbara d’Urso è stata battuta da Francesca Fialdini. Da Noi…A Ruota Libera ha segnato 2.595.000 spettatori e il 13,75%. Segnaliamo inoltre il boom di Kilimangiaro su Rai 3 seguito da 1.711.000 e il 9% di share nella seconda parte, mentre nella prima 5,9% di share e 1.062.000 spettatori.