Ascolti tv ieri, 2 maggio: trionfa Venier con Domenica In. D’Urso sconfitta

La sfida più interessante e attesa della domenica resta quella del pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Gli ascolti tv di ieri, 2 maggio 2021, hanno fatto registrare l’ennesimo successo per Domenica In. Nella prima parte a seguirla sono stati 2.987.000 telespettatori, pari al 17,94% di share. Nella seconda, invece, ha ottenuto una media di 2.529.000 telespettatori e il 16,97% di share. Ennesima sconfitta per Barbara d’Urso. Domenica Live, contro Mara Venier, ha ottenuto, nel segmento Attualità 1.771.000, 11,70%, nella prima parte 1.850.000, 12,89%. Nella seconda parte 1.826.000, 11,85% di share. Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera ha battuto il competitor con 1.916.000 spettatori, segnando il 12,75% di share.

La trentatreesima puntata del programma della domenica di Rai1 si è aperta con la conferma di Mara Venier sull’allungamento di Domenica In. Come già vi avevamo anticipato qui su GossipeTv qualche mese fa, Domenica In chiude il 27 giugno prossimo. Un bell’appuntamento quello trasmesso ieri e realizzato dalla regina della domenica pomeriggio della televisione italiana insieme alla sua squadra di autori.

L’intervista ad Ambra Angiolini si è trasformata in uno show. Ha raccontato i suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo e del cinema e ha smentito la crisi con Massimiliano Allegri. All’improvviso Ambra e zia Mara si sono alzati e hanno iniziato a ballare sulle note di Musica Leggerissima. In barba alle distanze anti-Covid, le due si sono scatenate senza freni con una grande complicità che ha fatto sorridere il pubblico da casa.

Tra gli ospiti anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Quest’ultima ha svelato che Mara Venier ha sempre sposato le battaglie fatte degli omosessuali in tempi non sospetti e molto più complicati di quelli attuali.

Ascolti tv ieri, domenica 3 maggio 2021: Avanti un Altro cala. Vince La Compagnia del Cigno

Gli ascolti tv di ieri sera hanno decretato la vittoria di Rai1. La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 15,47% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera con Paolo Bonolis ha ottenuto il 14% di share con 3.054.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 The Rookie 1.198.000 spettatori (4,69%), Bull ha ottenuto 1.204.000 spettatori (4,84%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.583.000 (10,26%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.582.000 (7,42%). Rete4 Le Ali della Libertà 1.021.000 spettatori (5,18%). La7 Non è L’Arena 1.572.000 spettatori (6,38%), 1.206.000 spettatori (9,44%). Tv8 in prima tv Antonino Chef Academy 358.000 spettatori (1,5%). Sul Nove Supernanny 343.000 spettatori (1,38%).