Mara Venier, Imma Battaglia svela: “Al fianco di gay quando non era moda”

L’attivista e l’attrice raccontano la loro storia d’amore e ringraziano la padrona di casa di Domenica In per essere stata sempre al fianco degli omosessuali

Da anni sono simbolo dell’amore che non ha limiti e supera i pregiudizi. Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono stati ospiti a Domenica In il 2 maggio 2021. Poco prima di iniziare l’intervista l’attivista, una dei leader del movimento LGBT in Italia, ha ringraziato Mara Venier e ha portato a conoscenza dei telespettatori un retroscena sulla padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai1:

“Sei sempre stata dalla nostra parte, anche quando non andava di moda, quando l’AIDS era la malattia degli omosessuali”

La coppia ha raccontato la storia d’amore. Due donne con due personalità e un percorso personale opposto hanno raccontato come si sono conosciute e di come hanno capito di essere fatte l’una per l’altra. La scintilla è scattata subito in un Gay Village. Nei primi mesi del 2019 è arrivato il matrimonio: Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono convolate a nozze dopo otto anni d’amore. In quell’occasione avevano organizzato una romantica cerimonia in un resort di lusso vicino Roma, circondate dall’affetto di parenti, amici e diversi volti del mondo dello spettacolo. Nei primi anni di relazione avevano deciso di viverla privatamente e lontano dai riflettori. Poi sono uscite allo scoperto con la partecipazione di Eva a L’Isola dei Famosi, a quei tempi condotta da Alessia Marcuzzi.

Dopo aver ricevuto una rivelazione di Ambra su Renga, Mara Venier ha raccolto una confessione da Imma Battaglia a Domenica In. La politica ha sostenuto che da quando c’è la Grimaldi, la sua vita è cambiata in meglio. Non potrebbe vivere senza di lei perchè la famiglia è importante. La serenità l’ha raggiunta grazie alla sua presenza, nonostante entrambe siano circolate dall’affetto e dal sostegno dei rispettivi familiari.

Ha confessato di essere una persona incredibilmente fedele. Sulla partner, invece, ha svelato che ha tanti difetti, prima di tutto è della Vergine e deve decidere tutto lei. Ogni momento è una check list, però poi è un amore incredibile, c’è sempre.

Anche Eva Grimaldi, in lacrime, ha dichiarato che la sua felicità è proprio sua moglie, il suo punto di riferimento di cui non potrebbe fare a meno. La conduttrice ha confessato all’attrice che se lo merita questo amore folle e importante perchè nella sua vita ha sofferto molto.