Ascolti tv ieri 2 dicembre: Un professore e Zelig, chi sale e chi scende

Ascolti tv e share del prime time di giovedì 2 dicembre 2021 – La fiction proposta da Rai Uno, Un Professore, mantiene stabili i propri eccellenti dati toccando il 22.2% di share, con oltre 4.6 milioni di utenti davanti al teleschermo (anche giovedì scorso 4.6 milioni di spettatori e il 22% di share). Zelig, su Canale Cinque, cala ancora registrando uno share pari al 19.5%, con 3.4 milioni di persone incollate alla tv (sette giorni fa 3.8milioni e il 21.5% di share). Comunque un buon risultato.

Quelli che… resta inchiodato a un 2.3% di share. Lo storico programma di Rai Due verrà chiuso proprio per via degli ascolti non più sostenibili.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Un Professore ha raccolto 4.653.000 spettatori (22.2%).

Rai 2: Quelli Che… ha interessato 480.000 spettatori (2.3%).

Rai 3: il film Tonya ha catturato l’attenzione di 615.000 spettatori (2.8%).

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato visto da 948.000 spettatori (5.8%).

Canale 5: Zelig ha convinto 3.415.000 spettatori (19.5%).

Italia 1: Il film The War – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto 762.000 spettatori (3.8%).

La7: Piazzapulita ha incollato innanzi al teleschermo 879.000 spettatori (5.3%).

Tv8: Il tesoro dell’Amazzonia ha raccolto 255.000 spettatori (1.2%).

Nove: Scomparsa nel nulla – Il caso Elena Ceste ha convinto 374.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv giovedì 2 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.214.000 spettatori (21.5%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.956.000 spettatori (16.4%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.511.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.582.000 spettatori (23.2%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.461.000 spettatori (15.4%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.696.000 (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 2 dicembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.958.000 spettatori (14.8%).

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 2.052.000 spettatori (17.8%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.555.000 spettatori (18.3%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 459.000 spettatori (3.9%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.655.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.621.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.830.000 spettatori (22.6%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.173.000 spettatori (18.8%).

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha catturato l’attenzione di 2.006.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.788.000 spettatori (14.7%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.945.000 spettatori (13.9%).

Ascolti della mattina di giovedì 2 dicembre 2021