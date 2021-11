Zelig chiude il 2 dicembre? No, Mediaset ci ha ripensato: news e dettagli

Claudio Bisio, subito dopo la prima puntata di Zelig, rispolverato da Canale Cinque a partire dal 18 novembre 2021, aveva fatto trapelare tutto il suo orgoglio per l’importante risultato ottenuto sul fronte ascolti, ma aveva anche mostrato una punta di amarezza per le sole tre puntate previste in palinsesto. I vertici del Biscione, però, visto il caloroso riscontro del pubblico, hanno deciso di allungare lo show. A rendere nota la decisione presa da Mediaset è Fanpage.it, che ha fatto sapere che Zelig avrà una puntata ‘extra’.

Dunque il programma timonato da Bisio e da Vanessa Incontrada raggiungerà i quattro appuntamenti. Dopo quelli già andati in onda giovedì 18 e 25 novembre, ci sarà quello del 2 dicembre (avrebbe dovuto essere l’ultimo) e quello ‘extra’ del 9 dicembre. Zelig, nelle prime due puntate, ha raccolto in media quasi 4 milioni di telespettatori, veleggiando abbondantemente oltre il 20% di share e contendendosi la conquista del prime time con la fiction di Rai Uno Un Professore. Mica roba da poco, se si considera che pochissimi show di Canale Cinque riescono ad avere gli stessi numeri ottenuti dalle serie tv di Viale Mazzini.

Nel dettaglio, questi i numeri fatti registrare fino ad ora da Zelig:

18 novembre 2021 – Canale 5: Zelig ha convinto 4.052.000 spettatori (22.3% di share). Rai 1: Un Professore ha raccolto 4.250.000 spettatori (20.2%).

25 novembre 2021 – Canale 5: Zelig ha intrattenuto 3.872.000 spettatori (21.5%). Rai 1: Un Professore ha conquistato 4.625.000 spettatori (22%).

Zelig su Canale Cinque: soluzione estemporanea o ritorno in pianta stabile in palinsesto?

Dopo il prolungamento a quattro puntate, rimane da capire se Zelig tornerà ad essere un programma fisso di Canale Cinque oppure no. Probabile che Mediaset lavorerà sulla prima opzione, confortata dagli ascolti dello show. Dunque non è remota l’ipotesi che nel 2022 la trasmissione comica possa avere maggiore spazio. D’altra parte il recupero di prodotti televisivi storici va di moda ultimamente.

Si pensi a Scherzi a Parte, che ha aperto la stagione del prime time domenicale di Canale Cinque. Timonato da Enrico Papi, lo show ha avuto un buon riscontro di pubblico, considerando anche il fatto che la prima serata del dì festivo è assai ostica e zeppa di concorrenza. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker che sta arrancando non poco con All Together Now.