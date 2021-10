Ascolti tv ieri, debutto di Cuori e ultima di Scherzi a Parte: chi ha vinto

Cosa è successo negli ascolti tv di ieri 17 ottobre 2021? Una domenica ricca dal punto di vista televisivo. Oltre all’ormai solita sfida tra Amici e Domenica In, con due conduttrici che non sono affatto rivali, c’è stato il debutto della nuova fiction di Rai Uno e l’ultima puntata di Scherzi a Parte. Come sarà andato Enrico Papi con gli ultimi scherzi? La fiction Cuori ha messo leggermente in difficoltà il programma di Canale 5, che ha chiuso con il 14.6% di share. Quasi cinque punti in meno rispetto alla fiction, che invece ha superato il tetto dei quattro milioni di spettatori e ha conquistato il 19.4% di share. Questi gli ascolti tv di domenica 17 ottobre 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Cuori: 4.123.000 di spettatori e il 19.4% di share;

Canale 5 – Scherzi a Parte: 2.664.000 di spettatori e il 14.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 1.049.000 di spettatori e il 4.4% di share; NCIS News Orleans: 922.000 spettatori e il 4% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.388.000 di spettatori e il 10.1% di share (Il Tavolo 1.455.000 spettatori e il 7.6% di share);

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata: 691.000 spettatori e il 3.8% di share;

Italia 1 – Skyscraper: 1.001.000 di spettatori e il 4.6% di share;

La7 – Atlantide: 421.000 spettatori e il 2.6% di share;

TV8 – Masterchef Italia 10: 489.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – Rocky: 262.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv domenica 17 ottobre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.466.000 di spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.516.000 di spettatori e il 16.8% di share nella prima parte; 2.210.000 di spettatori e il 17.1% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.111.000 di spettatori e il 17.2% di share nella prima parte; 2.154.000 di spettatori e il 15.7% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi… A ruota libera: 1.809.000 di spettatori e il 13.7% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.918.000 di spettatori e il 20.1% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.209.000 di spettatori e il 16.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.660.000 di spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.001.000 di spettatori e il 12.6% di share.

Ascolti della mattina di domenica 17 ottobre 2021