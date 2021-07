Ascolti tv ieri 19 luglio 2021: Temptation Island trionfa (ma così è facile)

By

Il reality delle tentazioni trionfa, aiutato dal fatto che la Rai non organizza una controprogrammazione adeguata

Temptation Island (Canale Cinque) non ha rivali sul fronte ascolti. Nella serata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha fatto registrare il 23% di share, totalizzando 3.353.000 spettatori (lunedì scorso si era fermato al 21.5%). Rai Uno, che ha rinunciato ad organizzare una controprogrammazione adeguata, proponendo la replica de La Vita Promessa 2, ha visto l’asticella dello share arrestarsi al 9.2%, interessando 1.716.000 utenti. Insomma, tutto troppo facile per la trasmissione prodotta da Maria De Filippi che praticamente ha gareggiato senza alcuna concorrenza.

Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.351.000 (6.7% di share). A seguire, NCIS New Orleans che ha ottenuto 985.000 spettatori (5.3%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine in replica ha intrattenuto 875.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Report è stato seguito da 1.504.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Quarta Repubblica, con ospite il leader della Lega Matteo Salvini, ha interessato 881.000 spettatori (5.9%).

E ancora: su La7 L’Uomo dalla Cravatta di Cuoio ha registrato 437.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Gomorra – La Serie è stato guardato da 374.000 spettatori (2%). Sul Nove Beverly Hills Cop – Un Piedipiatti a Beverly Hills ha raccolto 400.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time, Techetechetè la spunta su Paperissima Sprint

Per quel che riguarda l’Access Prime Time, Rai Uno, con Techetechetè, ha raccolto 3.467.000 spettatori (17.6%), avendo avuto di poco la meglio su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, con Paperissima Sprint, ha registrato una media di 3.323.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 TG2 Post ha segnato 1.030.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 CSI ha avuto l’attenzione di 1.409.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Caro Marziano ha interessato 853.000 spettatori (4.6%). Un Posto al Sole è stato visto da 1.447.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 975.000 utenti (5.1%), nella prima parte, e 1.174.000 spettatori (5.9%), nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.032.000 spettatori (5.2%).

Preserale: Reazione a Catena si conferma leader di fascia

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, su Rai Uno, si è confermato il programma più seguito del preserale. Ieri ha ottenuto un ascolto medio di 2.102.000 spettatori (19.5%) mentre Reazione a Catena ha raggiunto 3.358.000 spettatori (23.9%). Numeri molto inferiori per Canale 5 che con la presentazione di Conto alla Rovescia (in replica) ha interessato 921.000 utenti (9%). Di poco meglio la puntata vera e propria (sempre in replica) che ha totalizzato 1.687.000 spettatori (12.6%).