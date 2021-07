Ascolti tv ieri 12 luglio 2021: Temptation cala ma batte Notte Azzurra

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 12 luglio 2021, hanno decretato la vittoria per Canale 5. Il terzo appuntamento con Temptation Island 2021 è calato. A seguirlo sono stati 3,04 milioni di telespettatori, pari al 21,5% di share. La prima puntata della decima edizione di Temptation Island è partita bene. Davanti al piccolo schermo c’erano 3,1 milioni di spettatori per il 20,96% di share. La scorsa settimana, invece, lo share è aumentato fino a toccare il 23% e conquistando 3.526.000 spettatori. Nella terza puntata di luglio 2020 c’erano invece 3.720.000 spettatori netti per il 22,58% di share. Positivo anche il confronto con la terza puntata dell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi: 16,96% di share e 2.951.000 spettatori.

Cosa è successo durante la terza puntata di Temptation? Tra le tante cose, un’altra coppia ha lasciato il viaggio dei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia. Ste e Claudia si sono promessi che cambieranno e che si sposeranno il 7 agosto prossimo. La crisi tra Floriana e Federico appare sempre più evidente. Lui si è avvicinato molto alla single Vincenza, confessando di baciare più il cane che la compagna. La storia tra Stefano e Manuela procede tra accuse reciproche, entrando in più occasioni in dettagli intimi davvero imbarazzanti.

Rai1 ha cambiato programmazione per proseguire i festeggiamenti dopo la conquista degli Europei di Calcio da parte dell’Italia. Notte Azzurra – La Vittoria, condotta da Marco Lollobrigida e Serena Autieri, è stata seguita da 2,96 mln spettatori con il 15,7% di share. Una trasmissione organizzata all’ultimo che poteva essere evitata, o al limite spostata in seconda serata, dal momento che molti erano convinti di vedere in studio tutti i calciatori e Mancini.

Lo Speciale del TG1 dal titolo Grazie Ragazzi, con la Nazionale e Berrettini ricevuti al Quirinale e a Palazzo Chigi, è stato seguitato da 3.605.000 spettatori con il 34,4%. Dalle 19.23 alle 19.55 la seconda parte di Estate in Diretta ha conquistato 3.855.000 spettatori pari al 26,5% di share. Techetechetè, puntata dedicata alla vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio, ha raccolto 4.201.000 spettatori con il 21,2% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Hawaii Five-0 1.307.000 (6.3%), NCIS New Orleans 936.000 (5%). Italia 1 Gli Album di Freedom 620.000 spettatori (3.9%). Rai3 Report in replica 1.454.000 (7.5%). Rete4 Quarta Repubblica 773.000 (4.9%). La7 Doppio Taglio 697.000 (3.8%). Tv8 Gomorra – La Serie 416.000 (2.2%). Sul Nove Svalvolati on the Road 340.000 spettatori (1.8%).