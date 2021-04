Ascolti tv ieri, 19 aprile 2021: Isola perde quota. Domina Vittoria Puccini

Nella serata di lunedì 19 aprile 2021, gli ascolti tv di ieri hanno registrato una lieve crescita per L’Isola dei Famosi 2021. Il decimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi ha ottenuto il 17,5% di share e solo 3.001.000 spettatori, in una puntata con zero dinamiche se non con qualche confronto acceso. Giovedì scorso, invece, aveva ottenuto il primo record negativo in share e pubblico: 17,1% e 2.942.000. A dominare è stata La Fuggitiva su Rai1. La fiction con Vittoria Puccini ha appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, 19 aprile 2021, degli altri canali: Rai2 Tutte le Vogliono 1.149.000 spettatori (4,4%). Italia 1 Fast & Furious 6 1.475.000 spettatori (6,4%). Rai3 Report 2.386.000 spettatori (9,4%). Rete4 Quarta Repubblica 1.151.000 (5,5%). La7 Chernobyl 510.000 spettatori (2,6%). Tv8 4 Ristoranti 441.000 (1,7%). Nove Allarme Rosso 346.000 spettatori (1,5%).

Nella fascia preserale, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.475.000 spettatori. Amadeus ha conquistato il 20,2% di share. Il diretto competitor, Striscia la Notizia su Canale 5, ha registrato una media di 4.593.000 spettatori con il 16,9% di share.

Ascolti tv ieri: Mattino Cinque al 19%. Nuovo successo per Federica Panicucci e Vecchi

Ennesimo trionfo per Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ha annunciato di essere diventato papà. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, Mattino Cinque ha superato il 19,1% di share nella seconda parte, conquistando 1.075.000 spettatori. Nella prima, invece, il contenitore del mattino della rete ammiraglia del Biscione ha totalizzato 1.121.000 spettatori e il 18,5%.

Su Rai1 UnoMattina Prima Pagina ha dato il suo buongiorno a 574.000 telespettatori con il 12% mentre UnoMattina è stato visto da 1.078.000 spettatori con il 17.8%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.000.000 spettatori pari al 17,6% di share. La seconda parte del programma di Eleonora Daniele ha perso contro Forum registrando 1.065.000 spettatori con il 15,7%. La Palombelli, invece, è arrivata a 1.623.000 spettatori con il 17,8%. È Sempre Mezzogiorno ha conquistato 1.882.000 spettatori con il 15,4% di share.

IN AGGIORNAMENTO