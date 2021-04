Mattino 5, Francesco Vecchi annuncia: “Sono diventato papà”. (Video)

Il volto del contenitore del mattino di Canale 5 è diventato genitore per la prima volta: l’annuncio in diretta e gli auguri di Federica Panicucci

La puntata di Mattino 5 di lunedì 19 aprile 2021 si è aperta con una splendida notizia: Francesco Vecchi è diventato padre. Il conduttore ha voluto condividere questo lieto evento con il numeroso pubblico del contenitore del mattino della rete ammiraglia del Biscione e con la collega Federica Panicucci. Quello appena trascorso è stato un weekend intenso e ricco di emozione:

“Venerdì è nato mio figlio Enrico. Sono emozionato, mi tremano le gambe”

Lo scorso anno il giornalista si è sposato in gran segreto approfittando dalla pausa estiva. La moglie è Tina La Loggia, caporedattrice di Mattino Cinque e giornalista. Proprio nell’ambito del programma, infatti, la coppia si è conosciuta e innamorata. In diverse interviste rilasciate, Vecchi ha sempre sostenuto di aver capito subito che era la donna della sua vita e ogni istante lontano da lei pensava a che cosa dirle e a che cosa fare affinché si accorgesse di lui. Alla fine ci è riuscito.

All’età di 38 anni, il presentatore è diventato padre e non è riuscito a contenere l’emozione in diretta. Ne ha approfittato per mandare un dolce pensiero a Tina, ringraziandola per avere fatto un bellissimo bambino “o almeno a noi piace molto”, ha ironizzato. Federica Panicucci a Mattino 5 ha fatto gli auguri al suo partner professionale, sostenendo di aver visto la foto del piccolo e ha dichiarato che è bellissimo.

Entrambi condividono la conduzione del contenitore di informazione di Canale 5 da cinque anni e a settembre 2021 dovrebbe essere il sesto consecutivo. La coppia ha trovato una stabilità dopo alcuni momenti difficili vissuti in passato, dimostrandosi in grado di ricostruire un rapporto in seguito a diversi insulti da parte della conduttrice al collega portati alla luce da Striscia la Notizia.

Buon lunedì! Iniziamo subito la settimana con una bellissima notizia: venerdì scorso il nostro @CescoV è diventato papà! ❤️ Benvenuto al piccolo Enrico! ????????

Un abbraccio anche alla mamma da tutta la squadra di #Mattino5 pic.twitter.com/4JNRz5dtjm — Mattino5 (@mattino5) April 19, 2021

Ascolti Mattino 5: Federica Panicucci e Francesco Vecchi leader della fascia

Quest’anno Mattino Cinque è un grande successo di pubblico e share. Francesco Vecchi e Federica Panicucci si confermano leader della loro fatica. La trasmissione ha sfiorato, in più occasioni, il 20% di share. Numeri decisamente alti con i quali hanno sbaragliato la concorrenza. UnoMattina, in onda su Rai1, non è riuscita a decollare, complice forse una conduzione non troppo forte.

Mattino Cinque ha dato filo da torcere anche alla prima parte di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele che nella stagione 2020/2021 non ha mai brillato, eccetto rarissime volte.