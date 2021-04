Mattino 5 si allunga: Panicucci chiude a giugno. D’Urso invade l’estate?

By

Forte dal grande successo di ascolti Mattino 5 si allunga. Federica Panicucci e Francesco Vecchi saluteranno il pubblico di canale 5 alla fine di giugno 2021. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 25 giugno 2021, salvo cambiamenti, come ha anticipato il portale Blogo. Una stagione, quella di quest’anno 2020/2021, che ha confermato il riscontro positivo da parte dei telespettatori sulla scia dello scorso anno. Ogni giorno, eccetto rarissime volte, il contenitore di informazione della rete ammiraglia del Biscione, trionfa sui diretti competitor in onda sul primo canale della Tv di Stato, UnoMattina e Storie Italiane.

L’ultimo record di ascolti per Mattino Cinque risale allo scorso 2 marzo, quando ha ottenuto il 19,76% di share pari a 1.181.000 spettatori nella prima parte, nella seconda 1.166.000 e il 21,3%, mentre nella terza di breve durata per i saluti 961.000 pari al 19,76% di share. Mediaset, quindi, avrebbe deciso di allinearsi con le chiusure dei programmi del daytime di Rai1, dal momento che anche questi saranno trasmessi per tutto il mese di giugno.

Anche Barbara d’Urso promossa fino a giugno 2021? Di default Pomeriggio 5 dovrebbe finire a fine maggio come sempre. Le trasmissioni della conduttrice partenopea sono quelli che avviano la stagione televisiva, riprendendo alcune settimane prima della programmazione autunnale e, al contempo, chiudono con leggero anticipo. Resta da capire quale sarà l’evoluzione dei palinsesti Mediaset nelle prossime settimane. Ad oggi appaiono come una sorta di prolungamento della stagione tradizionale.

Intanto, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso, Barbara d’Urso torna al timone delle quattro ore di diretta a Domenica Live. Il tutto avverrà la domenica di Pasqua, 4 aprile 2021. Il contenitore sfiderà Domenica In di Mara Venier. Dopo una serie di alti e bassi sembra che tra le due sia tornato il sereno. Qualche giorno fa hanno condiviso sui social un post in cui si sono augurate un buon lavoro. Come andrà a finire questa volta?

Ritorna, quindi, l’attesa per gli ascolti tv del lunedì mattina esattamente come avvenuto alla fine del 2018. Barbara d’Urso ruberà lo scettro della Signora della domenica a Mara Venier? La padrona di casa di Domenica In continua a macinare ascolti davvero importanti che sfiorano anche il 22% ogni settimana.