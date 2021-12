Ascolti tv ieri 19 dicembre: Michelle Hunziker sconfitta, vola Mara Venier

All Together Now chiude con l’ennesima sconfitta: sempre più su, invece, Domenica In

Domenica 19 dicembre 2021 è terminata la nuova edizione di All Together Now, il programma di Michelle Hunziker che vede tra i giurati Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. La trasmissione non ha brillato per gli ascolti tv e anche l’ultima puntata non ha appassionato più di tanto. Solo 2.031.000 telespettatori con il 13.02% di share. La serata è stata vinta da Rai Uno con lo speciale Soliti Ignoti Telethon, che ha conquistato 3.781.000 e il 18.58%.

Di seguito tutti gli ascolti tv relativi alla prima serata: