Domenica In, Mara Venier irritata zittisce Sabrina Salerno: piovono critiche

Sabrina Salerno zittita da Mara Venier a Domenica In. Nel blocco in cui si è affrontato il capitolo relativo alla finale di Ballando con le Stelle, per diversi minuti si è parlato della querelle tra Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Morgan. Dopodiché ha preso parola la 53enne genovese che però è stata presto ripresa dalla ‘Zia’, la quale ha mostrato una certa stizza. La vicenda ha provocato dell’imbarazzo in studio e delle critiche da parte di alcuni telespettatori, che si sono riversati su Twitter biasimando la conduttrice veneta.

“Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare”, ha spiegato Sabrina che stava per aggiungere altro ma è stata bloccata dalla Venier che si è rivolta alla vincitrice di Ballando con le Stelle 16: “Vorrei sentire Arisa”. “Solo una cosa voglio dire”, ha azzardato la Salerno. “Si, ma dopo vengo da te…”, ha assicurato la ‘Zia’. “Mi fai parlare dopo? Sicura?”, ha incalzato Sabrina, provocando la stizza della Venier che le ha rifilato una stoccata affilata.

“Scusa, visto che parlate di Arisa… Amore, tranquilla”, la replica in tono irritato di Mara. “Volevo solo dire una cosa del tesoretto…”, la contro risposta con il sorriso della cantante. Altra tuonata della Venier: “Visto che Arisa non ha aperto bocca, volevo sentire una parola se non ti dispiace, eh!. Se ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi”.

La questione ha innescato dell’imbarazzo in studio con diversi ospiti che si sono guardati con aria perplessa, avendo capito che il clima si stava surriscaldando. Il tutto poi è stato appianato, con la padrona di casa che si è lasciata andare a una risata, dirigendosi poi su Arisa. Resta il fatto che la Salerno è stata ammutolita. Diversi utenti non hanno gradito l’atteggiamento della veneta, facendo piovere alcuni cinguettii al veleno su Twitter.

Ecco alcuni commenti a caldo di critica nei confronti della presentatrice: “Mara imbarazzante che interrompe Sabrina perché deve parlare Arisa”. “Il circo di questa rete da ieri sera”. “Mara tanto love per te ma due ore che deve parlare Sabrina”. “Permalosa la Zia”. “Che cafona Mara”.

Domenica In, Morgan tuona contro Mariotto: Isoardi al fianco del cantante

Prima che Mara e Sabrina Salerno si punzecchiassero, Morgan ha tuonato su Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, ritenendoli addirittura “anticulturali”. Secondo il cantautore, i due giurati, nel valutare le sue esibizioni in pista, hanno avuto pregiudizi. Insomma, per Castoldi, lo stilista e la giornalista non hanno avuto il modo corretto di approcciarsi al loro ruolo.

Al fianco del cantautore si è schierata Elisa Isoardi (tra gli ospiti di Domenica in della puntata del 19 dicembre), che ha detto di aver considerato magnifico il percorso di Morgan nel programma di Rai Uno orchestrato da Milly Carlucci.