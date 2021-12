Morgan: “Mariotto si è fatto di funghi particolari”. Isoardi sta con Castoldi

Ancora polemiche attorno a Ballando con le Stelle: a Domenica In Castoldi è un fiume in piena

Non si placano le polemiche attorno a Ballando con le Stelle, che ieri ha decretato i suoi vincitori: Arisa e Vito Coppola. La coppia, prima dell’ultima sfida, ha dato filo da torcere alla concorrenze di Morgan e Alessandra Tripoli, con il cantautore che ha perso le staffe, tanto per cambiare, con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A Domenica In, si è tornati sulle polemiche, con Marco Castoldi agguerritissimo.

“Lui tira su la paletta a caso e via”, ha esordito Morgan, puntando subito il dito contro Mariotto che ha provato a smorzare i toni con un ecumenico “ieri sera erano tutti bravi”. “Si vede che si è fatto dei funghi particolari”, ha tuonato Castoldi. Lo stilista ha ritentato di gettare acqua sul fuoco: “Ha vinto il programma, la rete ammiraglia”. “Sì, viva Don Chisciotte”, l’ironia del cantautore che poi ha iniziato ad argomentare in modo più dettagliato:

“Sono in disaccordo con il fatto di osteggiare lo spettacolo. Mariotto e Lucarelli hanno un atteggiamento aprioristico, loro si basano su antipatie personali o vicende extra”.

A dare sostegno al musicista c’è stata Elisa Isoardi, altro ospite sbarcato nel salotto di Mara Venier per commentare le vicende di Ballando con le Stelle. “Lui è un grande artista, ha veicolato messaggi importantissimi, ma la giuria va rispettata per il ruolo che ha”, il commento della conduttrice piemontese. Anche Rossella Erra ha spezzato una lancia a favore del cantautore: “C’è un pregiudizio da parte di Mariotto e Selvaggia”.

Nel dibattito è intervenuto anche Alberto Matano, collegato da casa. Il giornalista ieri non era nello studio con Milly Carlucci e il resto del cast poiché si è messo in quarantena: “Sto benissimo, io ho avuto un contatto diretto con un positivo e quindi mi sono messo in autoisolamento per responsabilità. Comunque è stata una puntata bellissima, una stagione incredibile, fatta da grandi personaggi”.

Tutto finito? Assolutamente no perché Morgan è tornato alla riscossa, facendo partire altri fulmini indirizzati a Mariotto e a Selvaggia: “Il problema non è il voto né la classifica, è l’essere ostili a una forma di spettacolo. Creare ostilità a qualcosa che va in scena è anticulturale. Mariotto e la Lucarelli sono anticulturali”.

Quindi una domanda diretta allo stilista venezuelano: “Tu hai mai valutato un mio ballo?”. “Era meglio non valutare”, ha sghignazzato Guillermo, salvandosi in corner.

Tornado Morgan a Ballando con le Stelle

Il percorso di Morgan a Ballando con le Stelle è stato da applausi, al di là della posizione in classifica. In molti pensavano che mollasse dopo pochi giorni, magari con qualche colpo di testa. E invece Castoldi si è rimboccato le maniche ed ha lavorato duro, cimentandosi nel ballo e offrendo performance assai interessanti assieme ad Alessandra Tripoli, sua prima fan.

Naturalmente non ha fatto mancare la sua verve polemica, con botta e risposta roventi con i già citati Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Insomma, Morgan ha fatto Morgan, in una delle sue versioni migliori e senza andare troppo sopra le righe. Ogni tanto ci è finito, ma se non lo avesse fatto non sarebbe stato Morgan.