Morgan perde e sbrocca contro Selvaggia e Mariotto: “Ruba stipendi!”

Finisce tra le polemiche l’avventura di Morgan a Ballando con le Stelle. Il cantante ha perso contro Arisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno votato Rosalba Pippa mentre Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno scelto l’ex leader dei Bluvertigo. Anche Laura Chimenti, la giornalista del Tg 1 invitata a bordo campo al posto di Alberto Matano in quarantena, ha preferito l’esibizione dell’artista con Alessandra Tripoli.

Il pubblico da casa ha fatto il resto: Arisa è passata alla finalissima con il 58% delle preferenze mentre Morgan si è dovuto accontentare del 42%. L’ex marito di Asia Argento si è detto contento della vittoria della sua collega ma non ha apprezzato le decisioni di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, con i quali ha avuto un rapporto difficile per tutta la durata della trasmissione di Rai Uno.

Morgan si è lasciato andare ad uno sproloquio contro i due giurati di Ballando con le Stelle:

“Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia. Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”

Milly Carlucci ha provato a calmare il suo concorrente mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno replicato con il sorriso. Pure Alessandra Tripoli ha cercato di zittire il suo allievo. A un certo punto la Lucarelli ha invitato la conduttrice Rai a dire qualcosa in difesa dei suoi giurati ma la Carlucci ha preferito non farlo.

Selvaggia Lucarelli ha poi lasciato un commento su Twitter:

“Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione”

La furiosa lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Dopo il furioso litigio di qualche settimana fa Selvaggia Lucarelli ha infatti deciso di non commentare più le varie esibizioni di Morgan a Ballando con le Stelle. La giornalista e opinionista si è limitata a dare i suoi giudizi senza spendere ulteriori parole.

In seguito allo scontro in diretta di qualche tempo fa Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un acceso diverbio dietro le quinte dello show e sarebbero volate parole grosse tra i due. Addirittura degli insulti pesanti, per i quali Marco Castoldi – questo il vero nome del cantante – non avrebbe mai chiesto scusa. Da qui una guerra fredda più aperta che mai.