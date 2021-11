Selvaggia: “Morgan? Non mi sento di fingere. Sua madre ha mentito”

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, avvenuta a Ballando con le Stelle, continua a tenere banco in tv. La giurata ne ha parlato a Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini. La giurata non ha per niente dimenticato il comportamento dell’artista e si è detta profondamente indignata per questa sorta di “beatificazione” che Marco Castoldi sta ricevendo.

“Deve chiedere scusa per quello che ha detto su di me dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Ha detto cose molto pesanti su di me davanti a persone che mi conoscono. La produzione del programma sa tutto. Non mi sento di fingere e vorrei che la smettessero di definirmi come cattiva e fare questa beatificazione di Morgan”

Selvaggia Lucarelli ha spiegato a Francesca Fialdini di aver accolto con gioia Morgan a Ballando con le Stelle. Tanto che per quattro puntate i due sono andati d’amore e d’accordo. Poi durante la quinta serata lo screzio che ha infiammato lo show di Milly Carlucci. Uno screzio che, a detta di Selvaggia, sarebbe iniziato perché Marco non era così tanto lucido.

“Una battuta umoristica è diventata una tragedia”, ha puntualizzato la Lucarelli, che ha rimarcato che Morgan non è stato così sfortunato nel mondo dello spettacolo. Secondo Selvaggia il cantante ha avuto molteplici occasioni – da Rai, Sky e Mediaset – ma non ha saputo sfruttarle nel modo giusto.

“Nei suoi confronti non provo alcun rancore perché noi non abbiamo avuto una vera e propria storia d’amore. Già definirlo un flirt è eccessivo”, ha puntualizzato Selvaggia Lucarelli, che è stata paparazzata tanto tempo fa con Morgan. Pare che i due non siano andati oltre dei baci.

Selvaggia Lucarelli contro la madre di Morgan

A Da noi…a ruota libera Selvaggia Lucarelli ha poi sbugiardato la madre di Morgan. La signora Luciana è intervenuta a Domenica In, dove ha fatto sapere di aver conosciuto personalmente la giurata di Ballando con le Stelle. La donna – vista già due anni fa in tv per il caso Bugo – ha invitato la Lucarelli ad essere più dolce e materna sul piccolo schermo.

Parole che non sono piaciute alla Lucarelli, che ha ammesso di non aver mai conosciuto Luciana: “Forse una volta ci siamo scambiate un buongiorno ma non può assolutamente parlare di me. In quanto donna non sono tenuta ad essere più dolce e materna”.