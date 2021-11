Morgan a Ballando con le Stelle, parla Asia Argento: il parere sull’ex

Asia Argento è notoriamente conosciuta per avere una reputazione da “dark lady”. Tuttavia la 46enne è molto di più di questo. Lo ha dimostrato in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Chi”, durante la quale si è messa a nudo raccontando aneddoti e aspetti della sua vita magari sconosciuti ai più. L’intervista l’ha portata a fare un percorso di introspezione, partendo dall’uscita del suo nuovo album fino ai momenti più bui della sua vita e all’avventura dell’ex compagno Morgan a “Ballando con le Stelle” in gara con la ballerina Alessandra Tripoli.

Nella parte dell’intervista riguardante la sua vita privata la figlia del regista Dario Argento ha rivelato di essere attualmente single. La cantante, com’è noto, ha vissuto una lunga relazione con Morgan, da cui ha avuto una figlia, oggi vent’enne, Anna Lou. Ai microfoni di “Chi” Asia ha rivelato di star seguendo l’avventura dell‘ex compagno a “Ballando con le Stelle” con entusiasmo. A quanto pare i rapporti tra i due non sono per niente tesi:

“Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle: è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui.”

L’attrice è stata recentemente legata al cuoco statunitense Anthony Bourdain, che si è tolto la vita nel giugno del 2018. A lui Asia dice di aver dedicato una struggente canzone del suo nuovo album musicale in uscita il 12 novembre, il terzo della sua carriera, intitolato “Music from my bed”. La promotrice del movimento “Me too” ha detto di non essere quasi “riuscita a cantare per il dolore” per la tragica scomparsa del suo compagno. Così la Argento:

“Abbiamo condiviso un pezzo di vita meravigliosa: le risate, le scoperte, i viaggi, i cibi nuovi, i film visti insieme sul divano. Dopo un amore così è difficile essere legati a qualcun altro”.

Asia Argento, “Ho creato una maschera perché sono fragile”

L’attrice romana ha rivelato che la sua immagine da “dark lady” in realtà è pura finzione, è una maschera dietro cui si nasconde una donna fragile e sensibile:

“Sono una persona fragile e mi faceva comodo quella maschera: ero terrorizzata dal giudizio degli altri e avevo dato vita a una supereroina che non aveva paura di nulla. Ho viaggiato a ritroso per riappropriarmi della mia vera natura.”

La Argento ha spiegato di essere stata una bambina dolce e timida che ha dovuto affrontare molte difficoltà prima di iniziare a lavorare già a 16 anni come attrice. Oggi, dopo la morte dell’amata madre, il grave infortunio a “Pechino Express” e il suicidio del suo compagno, Asia sembra aver trovato un certo equilibrio. A detta sua ha riscoperto la gioia di vivere grazie a suoi due figli, Anna Lou e Nicola. Quest’ultimo, di 13 anni, è frutto dell’amore tra la 46enne e il regista Michele Civetta, con cui è stata sposata dal 2008 al 2012. Riguardo al suo stile genitoriale Asia ha rivelato di essere una mamma sui generis: