Ascolti tv ieri, 18 marzo 2021: Isola in calo. Blasi battuta da Carosone

Seconda puntata per L’Isola dei Famosi 2021. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, giovedì 18 marzo 2021, il reality condotto da Ilary Blasi è stato visto da 3.047.000 telespettatori, pari al 17,88% di share. Una puntata che è iniziata con un minuto di silenzio in studio perle vittime del Covid, ma che è stata anche scoppiettante e ha risparmiato il viaggio di ritorno in Italia al Visconte Ferdinando Guglielmotti, eliminato al televoto. Angela Melillo e Akash Kumar sono i nominati di questa settimana. Il modello ha discusso con Tommaso Zorzi sul mistero dei suoi tre nomi e ha minacciato di lasciare L’Isola dei Famosi perché si sente escluso dalle dinamiche di gioco.

Il primo appuntamento della quindicesima edizione, che ha fatto il debutto lunedì 15 marzo scorso, aveva ottenuto 3,6 milioni di spettatori e il 21% di share. Il diretto competitor della Blasi è stato il film Carosello Carosone su Rai 1, basato sulla vita di Renato Carosone, ha conquistato 5.500.000 telespettatori registrando il 22,90% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Anni 20 su Rai 2 415.000 spettatori e 1,7% di share. Su Italia 1 Giustizia Privata 1.513.000 spettatori 6,2%. Su Rai3 The Wife – Vivere nell’Ombra 1.112.000 spettatori share al 4,3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 894.000 spettatori e 4,8% di share. Su La7 Piazza Pulita 823.000 spettatori 4,3%. Su Tv8 Milan–Manchester United 1.488.000 spettatori e 5,6%. Sul Nove Cambio Moglie 400.000 spettatori e 1,7%.

Ascolti tv ieri, giovedì 18 marzo 2021: Storie Italiane e Commemorazione vittime Covid al 16%

UnoMattina su Rai 1 ha segnato 1.193.000 spettatori e il 17,8% di share. Storie Italiane, dalla durata di un’ora, è stata vista da 1.015.000 spettatori e 16,2% di share. Commemorazione vittime Covid su Rai 1 ha intrattenuto 1.184.000 spettatori con il 16,1%. Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno ha registrato 1.866.000 spettatori e il 14,5% battuta da Forum, 1.559.000 spettatori e 15,9%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.974.000 spettatori (16,6%), nella prima parte, 937.000 spettatori nella seconda parte (15%).

Barbara d’Urso ancora in calo: Pomeriggio 5 battuto da La Vita in Diretta. Gli ascolti tv

Ancora ottimi risultati d’ascolti per La Vita in Diretta con 2.455.000 spettatori, media del 17,4% di share. Il contenitore di Alberto Matano condotto su Rai 1 ha battuto ancora una volta Barbara d’Urso. Pomeriggio 5 ha conquistato 2.106.000 spettatori, 16%, nella prima parte; 2.313.000 e 15,7% nella seconda; 2.087.000 e 13,2% nella terza.