Ascolti tv ieri 17 maggio: Isola in calo. Chiude Chiamami Ancora Amore

L’ultima puntata di Chiamami Ancora Amore è riuscita a vincere su L’Isola dei Famosi. Come riportano gli ascolti tv di ieri, lunedì 17 maggio 2021, a guardare Rai1 sono stati 3.719.000 telespettatori pari al 16,5% DI share. La serie con Greta Scarano e Simone Liberati non è stato un grandissimo successo rispetto alle altre andate in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Questo si è rivelato un vantaggio per il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Se la scorsa settimana aveva raccolto 3.101.000 spettatori per uno share del 19%, l’appuntamento del 17 maggio 2021 ha ottenuto 2.994.000 spettatori e il 18,7% di share. Al venerdì, invece, la situazione degli ascolti per L’Isola dei Famosi sembra peggiorare. I dati non sono un grande successo per le trasmissioni in onda e si evidenzia il calo di tutte le reti. Un timido primato, però, lo detiene Top Dieci a discapito del reality. Carlo Conti riesce a fare un po’ meglio rispetto alla Blasi.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Prima di Lunedì 1.001.000 (4,1%). Italia 1 Atomica Bionda 1.172.000 spettatori (5,2%). Rai3 Report 2.610.000 (11%). Rete4 Quarta Repubblica 867.000 (4,8%). La7 Tootsie 552.000 (2,4%). Tv8 4 Hotel 339.000 (1,7%). Sul Nove King Arthur 327.000 (1,5%).

IN AGGIORNAMENTO