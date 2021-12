Ascolti tv ieri, 17 dicembre: The Voice Senior vs GF Vip, chi ha vinto

Altra sfida tra The Voice Senior e GF Vip 6: gli ascolti tv di ieri 17 dicembre 2021 hanno assegnato una nuova vittoria al programma di Antonella Clerici. Di poco, ma come sempre va considerato che la curva dello share del GF Vip si è alzata perché dura di più. I numeri sono inferiori rispetto ai dati di lunedì del GF Vip. Dunque non è servito a molto far tornare Alex Belli nella Casa per un confronto con Soleil e gli altri Vipponi: non c’è stato un nuovo record stagionale per il reality. Ieri sera non sono stati raggiunti, di pochissimo, i tre milioni di spettatori.

Quella del lunedì sera si è confermata essere una serata più che positiva per Signorini, ma Mediaset ha deciso di proseguire ugualmente con l’appuntamento del venerdì sera anche a gennaio 2022. Che un disastro proprio non è, va detto. In un primo momento la puntata era stata spostata al giovedì, però hanno cambiato le carte in tavola e il GF Vip resta al venerdì per ora. Un venerdì sera che si rivela leggermente più complicato del lunedì, ma che si salva grazie all’orario di chiusura all’una e mezza di notte. Questi gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.553.000 spettatori e il 18.7% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.989.000 spettatori e il 19.6% di share;

Rai Due – Il mistero della casa del tempo: 885.000 spettatori e il 4.1% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano Due anni di Covid: 945.000 spettatori e il 6.2% di share;

Rai Tre – Sergio Marchionne: 912.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 926.000 spettatori e il 5.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 720.000 spettatori e il 4.4% di share;

TV8 – Come ti organizzo il Natale: 234.000 spettatori e l’1.1% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 575.000 spettatori e il 2.6% di share;

Real Time –Bake Off Italia Finale: 724.000 spettatori e il 3.3% di share.

Ascolti tv venerdì 17 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.798.000 spettatori e il 24.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.096.000 spettatori e il 20.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.665.000 spettatori e il 15.6% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.863.000 spettatori e il 16.8% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta (dalle ore 17.55): 1.987.000 spettatori e il 14.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.937.000 spettatori e il 15% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.278.000 spettatori e il 23.4% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.111.000 spettatori e il 17.3% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.498.000 spettatori e il 19.3% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.678.000 spettatori e il 7.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.712.000 spettatori e il 15.9% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 17 dicembre 2021