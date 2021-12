GF Vip gennaio, dietrofront Mediaset: Signorini intoccabile, fiction slitta

La sesta edizione del GF Vip, dopo un inizio abbastanza fiacco, ha raggiunto recentemente un picco di share pari al 23.5% facendo segnare il record stagionale. Ciò ha fatto cambiare le carte in tavola a Mediaset. L’azienda, a quanto pare, ha intenzione di approfittare della sua “gallina dalle uova d’oro” il più possibile. Ecco cosa è previsto nel futuro del GF Vip 6 a partire da inizio 2022.

Come riportato da Fanpage.it c’è stato un cambiamento riguardante la programmazione del GF Vip nel palinsesto di Mediaset. Recentemente la rete ha deciso di mandare in onda il doppio appuntamento col reality in giorni diversi della settimana a partire da gennaio: non più lunedì e venerdì in prima serata, ma lunedì e giovedì.

Ma a quanto si legge dal sito di Publitalia Mediaset sarebbe tornata sui suoi passi. Una comunicazione annunciata sul sito riporta che c’è stata una variazione: sono stati infatti confermati gli appuntamenti dei venerdì 14, 21 e 28 gennaio. Nei giorni in questione avrebbe dovuto debuttare su Canale5 la fiction “Più forte del destino”, con protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. La messa in onda della serie è stata rinviata a marzo 2022 proprio per dare spazio al reality.

Per ora, almeno per quanto riguarda gennaio, il GF Vip dovrebbe occupare la prima serata del venerdì di Canale5. Ma cosa succederà a febbraio? Ancora non si sa. Non sono da escludere slittamenti anche per altre fiction indicate per il venerdì. Si tratta di “Fosca” e “Viola come il mare”, che potrebbero così andare in onda solo a febbraio.

Ma se Mediaset dovesse decidere di mantenere il venerdì come giorno della messa in onda del secondo appuntamento settimanale col GF Vip anche a febbraio probabilmente ci saranno ulteriori variazioni. Non bisogna nemmeno sottovalutare il fattore Sanremo, la cui 72esima edizione inizierà il primo febbraio, che provoca spesso terremoti nei palinsesti di tutte le reti.

La sesta edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre. Ha avuto inizio a settembre 2021 e terminerà a marzo 2022, intrattenendo il pubblico per ben sei mesi e non tre come precedentemente pianificato. I motivi alla base di questa decisione sono probabilmente da collegare alla crescente attenzione da parte del pubblico per le dinamiche che si sono create all’interno della Casa, prime fra tutte quelle che hanno coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.