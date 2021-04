Ascolti tv ieri 17 aprile 2021: Amici Serale doppia Rai1. De Filippi leader

Ancora un successo per il Serale di Amici 20 che riesce ad imporsi nella sua serata, compiendo l’impresa di superare il primo canale della Tv di Stato. Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 17 aprile 2021, il talent di Maria De Filippi ha raccolto 5.784.000 spettatori pari al 27,60% di share, monopolizzando l’attenzione della prima serata oltre la mezzanotte, quando è arrivato il verdetto di Martina Miliddi eliminata dopo aver perso contro Deddy. Lo spoiler della sua eliminazione era già arrivato nel corso della giornata, e la comunicazione lontana dal pubblico e in casetta questa volta non ha funzionato. La scorsa settimana la quarta puntata del Serale di Amici era calata a 5.734.000 spettatori, pari al 25,96% di share. Su Rai1, invece, con la replica di Sotto Copertura non ha fatto più del 13,60% di share e 2.875.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 F.B.I. 1.304.000 (5%), Blue Bloods 1.246.000 (4,8%). Italia1 Rex – Un Cucciolo a Palazzo 1.165.000 (4,5%). Rai3 Città Segrete 2.307.000 (10%). Rete4 Don Camillo e l’Onorevole Peppone 976.000 spettatori (4%). La7 Il Socio 349.000 spettatori (1,5%). Tv8 Cose Nostre – Malavita 309.000 (1,3%). Nove la finale di Coppa del Re Atletico Bilbao-Barcellona 620.000 spettatori (2,5%).

Ascolti tv funerali Principe Filippo: record per Italia Sì che pareggia con Verissimo. TG5 al 22%

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile 2021 sono stati trasmessi i funerali di Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta II. Come riportano gli ascolti tv direi, Italia Sì! Speciale ha conquistato 1.812.000 spettatori, pari al 12,5%. A dominare è stato l’edizione speciale del Tg5 seguito da 3.153.000 spettatori e il 22% di share. La7 ha raccolto 592.000 spettatori e il 4,1% di share.

La rete di Urbano Cairo ha mandato prima e dopo le esequie del duca Filippo degli speciali. Su La7 Elisabetta e Filippo: l’amore e i doveri della Corona è stato visto da 446.000 spettatori (2,7%). The Queen ha registrato il 3,7% di share.

Una volta terminata la funzione, la programmazione è tornata alla normalità. Marco Liorni ha registrato un vero e proprio record avvicinandosi a Silvia Toffanin. Italia Sì nella prima parte 2.260.000 spettatori, 16,8% di share, nella seconda il 15,1% e 2.145.000. Verissimo 2.296.000 spettatori con il 16.8%.Flop assoluto per Paola Perego: Il Filo Rosso 2,8% di share e 468.000 spettatori.