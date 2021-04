Anticipazioni Amici Serale stasera: svelato l’eliminato tra Martina e Deddy

L’argomento spoiler Serale Amici 20 continua a scaldare il pubblico. Anche questa settimana le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 17 aprile 2021, riportano che ci saranno numerose sfide, scontri e ballottaggi. Secondo il meccanismo delle tre manche di gioco, a salvarsi sarà uno tra Tancredi, Martina e Deddy. L’eliminato finale sarà, come sempre, rivelato ai ragazzi in casetta al termine dell’appuntamento da parte da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, la prima manche della quinta puntata del Serale di Amici 20 di stasera ha spedito al ballottaggio Tancredi che ha perso il guanto di sfida contro Sangiovanni. Deddy, invece, è riuscito a vincere contro Raffaele. La seconda manche ha mandato al ballottaggio Martina, dopo essere stata battuta da Serena sulla coreografia di latino dimostrata da Francesca Tocca. Secondo gli spoiler e le anticipazioni su Amici Serale, Martina Miliddi è stata eliminata.

La ballerina aveva conquistato un banco nella Scuola di Maria De Filippi grazie all’appoggio di Lorella Cuccarini. Nella scuola si è innamorata del suo compagno di classe Aka7even con il quale ha iniziato una relazione. Secondo indiscrezioni sarebbero in crisi. In ogni caso vedremo stasera l’ennesimo struggente addio d’amore, magari con tanto di lacrime e abbracci. I due si sono molto avvicinati a dicembre e da quel momento la relazione è sempre stata altalenante per l’indecisione della ballerina. Le crisi sarebbero stare create entrambe dalla ragazza per colpa di Raffaele e Tommaso.

Con l’eliminazione di Martina da Amici, sono rimasti nove alunni equamente suddivisi: tre della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tre della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e tre della squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Martina Miliddi eliminata dal Serale di Amici: il presunto flirt con Stefano De Martino

Impazzano i rumors su Stefano De Martino e Martina Miliddi, eliminata dal Serale di Amici di Maria De Filippi. C’è un flirt fra i due ballerini? Da qualche tempo i fan hanno notato che l’ex marito di Belen sarebbe buono nei suoi confronti ed esprime il proprio giudizio in maniera morbida. Se da un lato Martina è sempre stata criticata da Alessandra Celentano, dall’altro sarebbe stata sempre apprezzata da Stefano.