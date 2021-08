Ascolti tv ieri 17 agosto: continua il flop per Canale 5 battuto da Rai1

Il debutto de La Casa tra le Montagne non è andato bene: ennesima fallimento per la rete ammiraglia del Biscione

Continua il flop per Canale 5. La proposta seriale della rete ammiraglia del Biscione si è arricchita con l’ennesimo ciclo di film-tv. Questa volta una storia basata sull’amore e intrighi tedeschi: La Casa tra le Montagne. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, martedì 17 agosto 2021, il debutto ha fatto registrare soltanto il 9,1% di share. Solo 1.063.000 telespettatori netti hanno guardati i primi due episodi. La rete manderà in onda i primi sei film-tv, due per sera, in prima e in seconda serata, degli otto realizzati e della durata di circa 90 minuti. Su Rai1, che ha vinto la serata, è andato in onda Love is all you Need, il film diretto da Susanne Bier e con protagonisti Pierce Brosnan e Trine Dyrholm. A seguirlo sono stati 2.072.000 spettatori pari al 14.3%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 806.000 spettatori, 5.3%. Italia1 l’incontro di Champions League Monaco-Shakhtar Donetsk 995.000 spettatori, 6.3%. Rai3 Mistero a Crooked House 735.000 spettatori, 4.9%. Rete4 Special Forces: Liberate l’Ostaggio 621.000 spettatori, 4.4%. La7 In Onda Prima serata 724.000 spettatori, 4.4%; Segreti Reali 229.000 spettatori, 2.3%. Tv8 My Old Lady 341.000 spettatori. Sul Nove Rocky Balboa ha raccolto 458.000 spettatori, 3.1%.

Ascolti tv ieri, martedì 17 agosto 2021: Morning News battuto da Dedicato in replica

Per tutta la settimana post Ferragosto, Rai1 ha dediso di mandare in ferie Uno Weekend e Dedicato. Al loro posto sono proposti il “meglio di” della trasmissione di Anna Falchi e Beppe Convertini e quella di Serena Autieri. Pausa più breve per Il Pranzo è Servito con Flavio Insinna che tornerà oggi, mercoledì 18 agosto, con le puntate inedite. Nonostante le repliche, Dedicato di Serena Autieri ha battuto Morning News su Canale 5 condotto da Simona Branchetti.

Il Meglio di Dedicato ha ottenuto 781.000 spettatori, pari ad uno share del 15.8%. L’appuntamento con il contenitore di informazione, al posto di Mattino Cinque, è stato seguito soltanto da 703.000 spettatori con il 14%, nella prima parte, e 614.000 spettatori con il 12.8% nella seconda parte.

Nel daytime del mezzogiorno, invece, c’è stato un testa a testa fra Don Matteo e Forum. La serie su Rai1 ha ottenuto 1.037.000 spettatori con il 14.5%, nel primo episodio, e 1.656.000 spettatori con il 14.7%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica del tribunale è arrivato a 1.119.000 telespettatori con il 14.6%.