Ascolti tv ieri 10 agosto, Battiti Live chiude: niente da fare per la Gregoraci

Chiude in ribasso la kermesse musicale condotta dall’ex Signora Briatore ma con un record per quanto riguarda l’ultima puntata. Tutti i dati di ieri

“La notte delle stelle cadenti e degli astri nascenti”, è stato questo il motto dell’ultima puntata di Battiti Live, la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba e trasmessa su Italia1. Gli ascolti tv di ieri, martedì 10 agosto 2021, hanno fatto registrare 1.351.000 spettatori, pari al 10% di share. La presentazione di sette minuti, più o meno, ha registrato soltanto 769.000 spettatori pari al 4.7% di share. Un’edizione vicina al flop quella che si è conclusa per il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tuttavia l’ultimo appuntamento ha fatto registrare un record: è stata la finale più vista degli ultimi anni in termini di share. Lo scorso anno Battiti Live aveva chiuso all’8,2% di share, nel 2019 al 9.5% di share, nel 2018 al 6.5% e nel 2017 al 5.5%.

Sul palco si sono alternati gli artisti che ci hanno fatto ballare durante tutta l’estate 2021 con i loro tormentoni: la musica è sempre stata protagonista, ma anche l’occhio ha voluto la sua parte. Grande interesse è stato mostrato per Elisabetta Gregoraci, non di certo per la sua conduzione su cui si potrebbe aprire un capitolo, ma per i suoi abiti sfoggiati elegantissimi, scintillanti e sensuale.

Ascolti tv di ieri, martedì 10 agosto 2021: Aida cresce su Rai3. Sprofonda Canale 5

Battiti Live non è stato battuto in casa da Canale 5 (al collasso d’ascolti), dove la seconda emissione di Olivia – Forte come la Verità ha raccolto 1.118.000 spettatori pari all’8.5% di share, ma da Rai1. Ricatto d’Amore, che ha vinto la serata, ha appassionato 2.211.000 spettatori pari al 14.7%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 937.000 spettatori, 6%. Rai3 Aida – Arena Di Verona 2021 757.000 spettatori, 5.5%. Rete4 Ferite Mortali 632.000, 4.4%. La7 In Onda Prima Serata 464.000, 3.1%. Tv8 Due Fidanzati Per Juliette 229.000, l’1.5%. Sul Nove Rocky III 525.000 spettatori, 3.5%.

Ascolti tv ieri: Morning News regge la sfida con i competitor di Rai1

Continua l’avventura estiva di Simona Branchetti nel mattino di Canale 5. Morning News, come riportano gli ascolti tv di ieri, ha totalizzato il 14,6% di share nella prima parte con 694.000 spettatori, mentre nella seconda 485.000 spettatori e il 10,7% di share. In attesa di sapere se subentrerà a Federica Panicucci, su Rai1 Uno Mattina Estate ha dato il buongiorno a 740.000 telespettatori con il 17,2%. Dedicato di Serena Autieri ha ottenuto 701.000 spettatori (14.9%).