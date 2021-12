Ascolti tv ieri: Un Professore e Caduta Libera, distacco siderale. I dati

By

Ascolti tv e share del prime time di giovedì 16 dicembre 2021 – Un Professore, serie tv con protagonista Alessandro Gassman in onda su Rai Uno, si conferma imbattibile. Lungo la serata di ieri ha addirittura incrementato gli ascolti rispetto a 7 giorni fa (interessò 4.430.000 utenti), coinvolgendo 4.699.000 spettatori e facendo schizzare lo share al 23%. Risultati molto differenti per Canale Cinque che con Caduta Libera – Campionissimi ha conquistato quasi 2.5 milioni di persone (di parecchio sotto all’ultima puntata di Zelig in onda lo scorso giovedì. Bisio fece il 17.9% di share, Gerry Scotti il 13.8%).

Altro profondo rosso per Rai Due: 60 sule 2 ha avuto un ascolto di soli 663mila spettatori (share inchiodato al 3.3%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Un Professore ha raccolto 4.430.000 spettatori (21.2%).

Rai 2: 60 sul 2 ha interessato 663.000 spettatori (3.3%).

Rai 3: Il film Non ci resta che vincere ha catturato l’attenzione di 687.000 spettatori (3.3%).

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato visto da 956.000 spettatori (5.6%).

Canale 5: Caduta Libera – Campionissimi ha convinto 2.468.000 spettatori (13.8%).

Italia 1: il match di Coppa Italia – Sampdoria Vs Torino ha intrattenuto 1.170.000 spettatori (5.2%).

La7: Piazzapulita ha incollato innanzi al teleschermo 951.000 spettatori (5.9%).

Tv8: Men in Black: International ha raccolto 552.000 spettatori (2.6%).

Nove: Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha convinto 520.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv giovedì 16 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.915.000 spettatori (20.7%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.195.000 spettatori (17.7%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.308.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.412.000 spettatori (23.7%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.437.000 spettatori (15.9%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.343.000 (18.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 16 dicembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.914.000 spettatori (15.1%).

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.978.000 spettatori (18.1%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.342.000 spettatori (17.6%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 470.000 spettatori (4.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.464.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.427.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.803.000 spettatori (23.1%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.123.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha catturato l’attenzione di 2.056.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.891.000 spettatori (16.2%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.939.000 spettatori (14.3%).

Ascolti della mattina di giovedì 16 dicembre 2021