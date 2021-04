Ascolti tv ieri 16 aprile: boom per Pio e Amedeo. Stracciata Serena Rossi

C’era da aspettarselo: come riportano gli ascolti tv di ieri venerdì 16 aprile 2021, la prima puntata di Felicissima Sera è stata un successo. Tra gli ospiti illustri anche Maria De Filippi invitata più volte dai due foggiani a piangere “perché se tu piangi, si alza lo share e noi facciamo soldi”. Anche se non ha versato una lacrima, il nuovo programma di Pio e Amedeo ha registrato 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. I due comici hanno centrato l’obiettivo. Felicissima Sera su Canale 5 è risultata gradevole e divertente. Hanno trovato il modo per soddisfare le richieste del target di riferimento con battute antropologiche. Battute che tutti diciamo in compagnia di amici o seduti a sorseggiare una birra. Hanno alimentato la loro immagine di comici scomodi sin dall’inizio, interrogandosi su chi l’ha detto che la tv deve educare per forza. Il loro è stato un finto politicamente scorretto, glorificato ed esaltato al massimo livello che il pubblico recepisce come reale.

Felicissima Sera si è scontrata con l’ultima puntata di Canzone Segreta. L’ultimo appuntamento con il varietà condotto da Serena Rossi su Rai1 ha ottenuto il 15,7% pari a 3.644.000 spettatori. In tutto sono state mandate in onda cinque puntate: la più vista è stata la prima che aveva raccolto il 12 marzo scorso il 19,34% e 4.168.000, mentre la meno vista è quella di ieri sera.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, venerdì 16 aprile 2021, degli altri canali: Rai2 NCIS 1.472.000 spettatori (5,4%). Clarice 847.000 spettatori (3,4%). Italia1 Gli Album di Freedom 790.000 spettatori (3,6%). Rai3 Gomorra – New Edition 1.051.000 spettatori (4,1%). Rete4 Quarto Grado 1.434.000 spettatori (7,1%). La7 Propaganda Live 1.085.000 (5,7%). Tv8 Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate 290.000 (1,4%). Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.316.000 (5%).

Ascolti tv ieri, venerdì 16 aprile 2021: Striscia vicino ad Amadeus. Chicago PD chiude su Italia1

Tra i risultati più rilevanti della giornata di ieri segnaliamo Striscia la Notizia che si è avvicinata a I Soliti Ignoti. Il tv satirico ha ottenuto una media di 4.852.000 spettatori e il 18%. Amadeus 5.075.000 spettatori con il 19%.

Blob su Rai3 ha segnato 1.253.000 spettatori con il 5,4% di share. Alla mattina, Chicago PD ha saluto Italia1 ottenendo 237.000 pari al 3,9% e 328.000 spettatori con il 5%. Da lunedì arriverà CSI Miami.