Canzone segreta, arriva Irama: Anna Valle si scioglie in lacrime

Irama interpreta ‘One’, canzone leggendaria degli U2, e Anna Valle si scioglie in lacrime. L’attrice 45enne è stata ospite di Canzone Segreta (Rai Uno), commuovendosi e lasciandosi andare ai ricordi. Ed uno dei passaggi più emotivi dell’ospitata è stato quello in cui è intervenuto l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

“Sono contento di potermi esibire per lei e di cantare questa canzone, perché la mia missione è fare scaturire dei ricordi che solo lei potrà vivere durante la mia esibizione”, ha dichiarato l’artista prima della performance che evidentemente ha colto nel segno ed ha messo in fibrillazione l’ex Miss Italia. Per lei, presenti in studio, anche la sorella Antonella, gli amici Nadege e Massimo, ed il marito, Ulisse Lendaro, sposato nel 2008 (dal matrimonio sono nati due figli: Ginevra, che oggi ha 13 anni, e Leonardo, che ha 8 anni).

Lendaro, 48enne e produttore nonché attore cinematografico, in una clip ha tratteggiato ‘l’essenza’ della moglie, descrivendola come “un’anima rock, ma al contempo dolce”. Quindi ha confidato di essere orgoglioso di parecchi aspetti di Anna anche se ancora non li ha “scoperti tutti”. E “questa cosa mi affascina moltissimo. Sono qui per Anna perché la amo, la amo tantissimo”, ha chiosato.

Canzone segreta, l’emozione di Anna Valle e la curiosità sui fiammiferi che si porta sempre in tasca

Prima di ricevere la sorpresa e la ‘Canzone segreta’, l’attrice ha raccontato di come sia nato il sogno di recitare, vale a dire subito dopo l’incoronazione a Miss Italia nel 1995.

La padrona di casa, Serena Rossi, ha invece voluto rimarcare come la Valle sia una delle persone più riservate del mondo cinematografico e televisivo. Infatti non ha social e bada bene dal farsi chiacchierare dai magazine ‘rosa’. “Proteggo le mie cose come fa una leonessa con i cuccioli. Zero social e vita tranquilla. Mi godo le persone alle quali voglio bene”, ha confidato con serenità e soddisfazione Anna che ha poi aggiunto un curioso aneddoto mai svelato prima.

L’interprete, spesso, ha con sé dei fiammiferi. Motivo di tale curiosa consuetudine? “Lo faccio perché accendere il fuoco può sempre essere utile. Mi fa sentire sicura l’idea di averli dietro”.

Dopo le presentazioni, la star romana si è seduta sulla poltrona bianca che accoglie gli ospiti del format di Rai Uno. Prima sorpresa, la clip confezionatale dalla sorella Antonella a cui è legatissima. Spazio poi a Irama che ha dato voce alle note della celebre ‘One’ degli U2. Nel frattempo sul palco dello studio si sono palesati tutti gli affetti sbarcati nel programma per sorprendere la 45enne.

Missione compiuta: Anna si è lasciata andare alla commozione, condita dalle lacrime. Ulisse è giunto alle sue spalle, porgendole una rosa rossa, segno di passione. Sono seguite altre emozioni, con la Valle che ha danzato con il consorte. Naturalmente sulle note di ‘One’. “È un brano che io e Ulisse amiamo molto”, ha commentato. Viva l’amore!