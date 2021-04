Anna Valle, 45 anni e bellezza senza tempo: “Il mio segreto e i miei difetti”

45 anni e una bellezza senza tempo: Anna Valle, ex Miss Italia 1995, è una delle attrici più quotate e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Tanto riservata quanto glamour, dal 2008 è sposata con un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro. La coppia ha avuto due figli, Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e Leonardo, venuto alla luce il 30 aprile 2013.

Anna Valle: “Nella mia borsetta può mancare tutto ma non la crema per il viso”

In una intervista rilasciata ad Elle, l’attrice ha raccontato qual è la sua ‘routine di bellezza’. “Facile. La mattina non posso uscire di casa, dopo aver pulito il viso e averlo idratato”, ha esordito, aggiungendo che il prodotto di cui non potrebbe mai fare a meno è una “crema di fiducia”. Non ci sono eccezioni: Anna non va nemmeno “ad accompagnare i figli a scuola o sul set” senza la sua crema perché, “a differenza di tante donne che non riescono a uscire senza rossetto, io sento proprio la necessità di coccolare la mia pelle e di proteggerla dall’esterno“.

Il concetto lo ha ribadito una seconda volta, rimarcando che la “crema idratante” dalla sua trousse non può mancare nemmeno per sogno. “Mi posso dimenticare uno smalto, mi posso dimenticare il mascara, anche perché molto spesso ammetto c’è chi lo porta per me. Ma senza crema non posso stare. Voglio dire ci sono sempre gli occhiali da sole a salvarmi, ma se non idrato la mia pelle mi sento nuda”, ha chiosato.

Anna Valle: “Ecco quali difetti vedo sul mio viso”

Sempre ad Elle ha dichiarato di aver un ottimo rapporto con il tempo che passa e che c’è una “bellezza in tutte le età”. Nonostante in molti la considerino, e a ragione, una bellezza al limite della perfezione, anche la Valle crede di avere dei difetti. Le classiche imperfezioni che qualsiasi donna vede su se stessa (ma che spesso non sono ravvisate dagli occhi altrui). Ebbene? L’ex Miss Italia cosa pensa che non vada nella sua estetica?

“Non ho un nasino piccolo, mi piace per carità sono convita che i nasi stiano bene a prescindere sul volto di chi li porta, però certamente non si può dire che sia un nasino alla francese, ecco“. Ed il primo è andato… Altre imperfezioni che si vede addosso? “Un’altra cosa è sicuramente che non ho mai avuto le guanciotte che invece mi sono sempre piaciute. Un viso tondo è bello da vedere invece io ho un viso piccolino che, ad esempio, se mi stanco si vede subito. Se non dormo abbastanza, non ho mangiato abbastanza, se sono stressata mi si legge in faccia e non ce n’è”.

Anna Valle, quando la curiosità non fa invecchiare

Anna Valle ha parlato del tema bellezza anche con il magazine Io donna, rivelando che uno dei suoi motti è: ‘La bellezza è un regalo che bisogna restituire…’. Citazioni a parte, l’attrice romana pare che celi un altro segreto riguardante la sua magnifica estetica e forma. Stavolta non c’entrano creme o prodotti, c’entra lo spirito, un altro fattore che mantiene vivi e giovani. “Sono una persona piena di curiosità, non dico mai di no”, ha puntualizzato.

Un esempio su come ci si può ‘auto stimolare’ senza cedere alla noia? “Con un mio ex partecipai a un raduno in Harley-Davidson, 1000 chilometri di passi di montagna!”, ha raccontato. Altra chicca? “Fra le sorprese più gradite di mio marito (adora farle, ed è bravissimo) c’è stato un volo in mongolfiera!”. Insomma, non si può certo dire che con la Valle si corra il rischio di tediarsi.