Anna Valle rompe il silenzio: la verità sulle sue condizioni di salute

L’attrice di Vite in fuga è nota per essere molto riservata, motivo per cui non ha mai aperto un profilo social personale.

Anna Valle ha deciso di smentire alcune voci che girano sul suo conto e che la vedrebbero malata di una patologia cronica. L’attrice protagonista dell’ultima fiction Rai, Vite in fuga, ha registrato un video messaggio in cui ha dichiarato di non soffrire di alcuna malattia. La notizia falsa era stata data da alcuni siti anche negli ultimi giorni. In più, l’ex Miss Italia ha tenuto a ribadire che non ha alcun profilo social e che coloro che si spacciano per lei sono, invece, profili fake.

Anna Valle smentisce le fake news sul suo conto

Nessuna malattia, “Godo di ottima salute che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente” – ha tenuto a specificare la Valle. Da mesi gira sul web la notizia di una sua pseudo malattia cronica che non avrebbe alcuna soluzione. Ma con questo video messaggio, l’attrice romana ha voluto togliere ogni dubbio, andando contro chi, invece, ha messo in circolo la fake news, facendo preoccupare i tanti fan.

In molti, inoltre, da diverso tempo, si sono imbattuti in profili social a nome della stessa Anna, ma nessuno di questi pare essere stato creato da lei. La Valle, infatti, nella registrazione ribadisce di non avere social e che tutti gli account creati con sue foto e a suo nome sono falsi. Non ci sono, ha ribadito, profili autorizzati né in modo ufficiale né ufficioso da parte sua. L’attrice è nota anche per essere particolarmente timida e poco avvezza alla vita mondana. Motivo per cui non si è mai approcciata ai social network e preferisce tenere privata la sua vita fuori dal set.

Anna Valle, da Miss Italia al successo delle fiction Rai

Eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle ha deciso di approfondire lo studio per la recitazione. Nel 1999 ha debuttato in tv e si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla fiction cult di quegli anni: Commesse. Gli anni 2000 sono stati costellati da altri successi date dalle sue partecipazione al film Le stagioni del cuore. È stata protagonista della pellicola dedicata a Callas e Onassis, per poi girare la fortunata miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda su Rai 1, nel 2010.

Qualche anno più tardi è stata ancora tra le protagoniste della fiction Rai Questo nostro amore, andata in onda fino al 2018. Nel 2017, invece, è stata sul set di Sorelle, un’altra amata fiction del servizio pubblico di cui ha fatto parte anche Loretta Goggi. Vite in fuga, al fianco di Claudio Gioè, è stato il suo ultimo lavoro del 2020. Una serie che ha ottenuto un importante successo di pubblico, superando ogni puntata i 4 milioni di telespettatori.