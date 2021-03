Ascolti tv ieri, 15 marzo 2021: parte bene L’Isola ma Màkari doppia Blasi

Ottimo debutto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La fiction di Rai 1 doppia Blasi in termini di spettatori

Continua il successo delle fiction targate Rai 1 che hanno dato una impennata incredibile all’auditel grazie ai prodotti di punta e di qualità. Dopo l’incredibile successo di Lolita Lobosco, lunedì 15 marzo 2021 è andata in onda la prima puntata di Màkari con Claudio Gioè. La miniserie è riuscita a tenere alti gli ascolti della prima rete del servizio pubblico. Sono stati 6.744.000 telespettatori, pari al 28% di share. Sono passati due anni dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il debutto di Ilary Blasi, con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini opinionisti, è stato premiato dai telespettatori, ma Makari ha doppiato gli ascolti in termini di spettatori. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, lunedì 15 marzo, sono stati 3.602.000 e la prima puntata ha registrato uno share del 21,7%. Nel 2019 la prima della quattordicesima edizione aveva segnato il 18,27% di share e 3.062.000 spettatori.

Come da tradizione nel primo appuntamento è andata in onda la presentazione dei naufraghi, il classico salto dall’elicottero, prime prove immunità e le nomination. Questa edizione de L’Isola sembra davvero rinnovata in tutti i sensi e la Blasi è apparsa in forma, regalando tutto quello che ci si aspettava: dalle battute ai doppi sensi volontari e gaffe involontarie, spontaneità e divertimento. L’unico a risultare impacciato e fuori contesto è stato Massimiliano Rosolino che ha faticato nel suo nuovo ruolo da inviato in Honduras.

Di seguito gli ascolti tv e auditel di ieri della prima serata: Su Rai2 Left Behind – La profezia 952.000 spettatori, 3.85% di share; su Italia 1 Red 1.405.000 spettatori, 5,82%; su Rai3 Presa Diretta 1.416.000 spettatori, 5,62%; su Rete4 Quarta Repubblica 940.000 spettatori 4,91%. Su La7 Speciale Bersaglio Mobile 896.000 spettatori, 3,24%; Il Giorno che Scoprimmo la P2 571.000 spettatori, 2,29%.

Barbara d’Urso e Alberto Matano: testa a testa tra Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta. Gli ascolti tv

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 15 marzo 2021, hanno visto un testa a testa tra Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta. Barbara d’Urso ha ottenuto il 17,3% con 2.258.000 spettatori nella prima parte, 2.587.000 e il 17,1% nella seconda, mentre nella terza 2.389.000 e 14,5%. Alberto Matano, invece, ha segnato una media del 17,3% di share e 2.466.000 spettatori. Presentazione, invece, al 16,2% di share e 1.997.000 spettatori.

Ascolti tv ieri 15 marzo: Storie Italiane batte Mattino 5. Eleonora Daniele supera il 18% di share

Boom di ascolti per Storie Italiane lunedì 15 marzo 2021. Gli ascolti tv hanno fatto registrare il 18,4% di share nella prima parte del contenitore di Eleonora Daniele che ha battuto Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno ottenuto nella prima parte il 16,9% di share con 1.096.000 e 1.039.000 spettatori nella seconda, share al 17%. La seconda parte di Storie Italiane ha avuto in media il 16,6% e 1.228.000 spettatori.