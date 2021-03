Ascolti tv ieri, 14 marzo 2021: Lolita Lobosco fa boom. Fazio supera d’Urso

Tutti i dati d’ascolti di domenica 14 marzo 2021. Le Indagini di Lolita Lobosco chiude con botto, Fazio supera Barbara d’Urso in spettatori. Nuovo boom per Domenica In

Una serata di conferme e di boom di ascolti tv ieri, quella andata in scena nel prime time televisivo. Domenica 14 marzo 2021 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1, ha conquistato il gradino più in alto. Sono stati 7.090.000 spettatori pari al 28,8% di share a seguire l’ultimo appuntamento. Niente da fare per il diretto competitor. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha ottenuto 2.004.000 spettatori con uno share dell’11,8%. Il contenitore del dì festivo della sera di Barbara d’Urso ha affrontato diversi temi: dalle ultime notizie sull’emergenza sanitaria da Coronavirus nel nostro Paese all’ospitata del fratello di Meghan Markle che ha sostenuto che la famiglia Reale non è razzista.

La padrona di casa è stata costretta a prendere le distanze da Pietro delle Piane ed è stata costretta a leggere un comunicato in diretta. Il compagno di Antonella Elia ha dichiarato: “Ho recitato un ruolo a Temptation Island“. Ci saranno conseguenze per lui da parte di Fascino con a capo Maria de Filippi?

Come rivelano gli ascolti tv di ieri 14 marzo 2021, su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.121.000 telespettatori e l’11,29% di share. Fabio Fazio ha battuto Barbara d’Urso. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con il 6,5%. Su Rete 4 Lo Specialista ha totalizzato 605.000 spettatori (2,5%). Bene Giletti su La7: Non è l’Arena è stata seguita da 1.345.000 spettatori con il 5,1% nella prima parte e 1.006.000 spettatori con il 7,2% nella seconda parte.

Ascolti tv ieri 14 marzo: Domenica In sfiora il 20%. Barbara d’Urso: “Picchi del 25% di share”

Boom di ascolti per Domenica In. Mara Venier è stata seguita nella prima parte da 3.779.000 spettatori, 19,9% di share, mentre nella seconda da 3.354.000 spettatori registrando il 18,8% di share. Numeri davvero ottimi per la padrona di casa del contenitore del pomeriggio domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Durante la puntata del 14 marzo 2021 Zia Mara si è pure commossa in diretta lasciandosi andare a uno sfogo liberatorio.

Crolla Barbara d’Urso: Domenica Live ha segnato il 13,2% di share con 2.426.000 spettatori e 2.142.000 spettatori, 11% di share. Nonostante i dati in calo sia al pomeriggio che alla sera, Barbara d’Urso sui social ha dichiarato:

“Picchi del 25% di share e di 3 milioni di spettatori con oltre 8 milioni di contatti! Grazie anche per Domenica Live”

Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera ha fatto registrare 2.406.000 spettatori e il 13,1% di share. Giornata di boom anche per Kilimangiaro su Rai 3 che ha ottenuto il 5,4% di share, 941.000 spettatori, e il 9% di share, 1.650.000 spettatori.