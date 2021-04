Ascolti tv ieri 14 aprile 2021: arranca Can Yaman doppiato da Montalbano

Nella serata di ieri, mercoledì 14 aprile 2021, gli ascolti tv hanno decretato la vittoria de Il Commissario Montalbano in replica. Sul primo canale della Tv di Stato è andata in onda l’episodio ‘Salvo Amato, Livia Mia’ che ha conquistato il 19,6% di share, ottenendo una media di 4.504.000 spettatori. Luca Zingaretti ha battuto il diretto competitor, Can Yaman su Canale 5. Daydreamer ha registrato il 10% di share e 2.274.000 spettatori. Su Rai2 la terza puntata di Game of Games con Simona Ventura ha interessato solo 930.000 spettatori pari al 3,9% di share. Numeri decisamente bassi per la prima serata di Rai2 che si avvicinano a quelli di Tv8. Il varietà di Enrico Papi, Name That Tune, ha segnato 729.000 spettatori con il 3,2%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Italia 1 King Arthur – Il Potere della Spada 1.246.000 spettatori (5,3%). Rai3 Chi l’ha Visto? con intervista a Piera Maggio 2.896.000 (12,8%). Rete4 Zona Bianca totalizza 724.000 spettatori (3,5%). La7 Atlantide 456.000 (2,6%). Nove Accordi & Dissacordi 507.000 (2%).

In seconda serata segnaliamo il record di ascolti per il Maurizio Costanzo Show. Il talk più longevo del piccolo schermo ha registrato 1.200.000 spettatori e il 15% di share. Il diretto competitor Rai1 Porta a Porta, con Bruno Vespa, si è fermato a 996.000 spettatori con l’11.7% di share.

Ascolti Barbara d’Urso: La Vita in Diretta con Alberto Matano continua a vincere su Pomeriggio 5

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 aprile 2021, la vittoria degli ascolti tv è andata ancora una volta ad Alberto Matano. Il conduttore del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha trionfato contro il diretto competitor. La Vita in Diretta ha conquistato 2.075.000 spettatori, pari al 17,1% di share. La presentazione del contenitore è stata seguita da 1.774.000 spettatori e il 16,1% di share. Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, invece, ha ottenuto nella prima parte il 16,8% di share con 1.897.000 spettatori e 2.051.000 con il 16,3% nella seconda. I saluti, invece, sono calati al 14,1% e 1.957.000 spettatori.

Ascolti Mattino 5: Federica Panicucci regina della fascia e batte Storie Italiane

Ennesima vittoria per il contenitore di Canale 5, Mattino Cinque. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno battuto Storie Italiane, intrattenendo 1.102.000 spettatori nella prima parte (18,7%), e 1.004.000 (18,6%) nella seconda. Eleonora Daniele non molla i suoi 939.000 spettatori (17,2% di share), e 1.060.000 al 15,7% nella seconda.