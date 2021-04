Chi l’ha Visto, Piera Maggio madre Denise: lo stalking da Jessica Pulizzi

La puntata di mercoledì 14 aprile 2021 si è aperta con l’intervista di Piera Maggio a Chi l’ha Visto. La mamma di Denise Pipitone ha commentato la vicenda Olesya, la ragazza russa che è andata in tv per cercare la madre biologica. La siciliana, tuttavia, ha affrontato anche altri temi come le intercettazioni dell’epoca, il presunto coinvolgimento di ignoti che avrebbero depistato le indagini ed è tornata a parlare di Jessica Pulizzi e Anna Corona. A Ore 14, il programma di Milo Infante su Rai2, il pm Maria Angioni ha dichiarato qualche giorno fa che una delle intercettazioni andrebbe riesaminata. Nel dettaglio, non si sarebbe visto chi fossero le persone che parlavano di Denise perché la telecamera fu spenta il giorno prima e il tecnico aveva ricollegato una delle voci a una persona a loro nota e che rientrava nelle indagini in una percentuale non soddisfacente.

A Federica Sciarelli, Piera Maggio ha confessato che avrebbe tanto da dire. Sin da subito ha notato c’era qualcosa che non andava nelle indagini. Si è affidata a queste persone e alla Procura. Nell’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone ci sarebbero state persone che hanno messo anima e cuore per ritrovarla, altre che forse non erano competenti e altri ancora che non dovevano starci perché non le avrebbero favorite:

“Voglio precisare questo perché non si dica che tutti sono stati coloro che hanno depistato o non hanno aiutato”

Secondo indiscrezioni, le persone intercettate a quell’epoca sapevano di essere ascoltate dagli inquirenti. Forse c’era qualcuno che ricopriva una particolare posizione piuttosto importante che riferiva il tutto. L’avvocato Giacomo Frazzitta a Chi l’ha Visto ha lanciato un appello:

“Perché qualcuno delle forze dell’ordine di quell’epoca non ci racconta come sono andati i fatti visto che un pubblico ministero e chi curava le indagini sono stati traditi nell’esercizio delle loro funzioni?”

Denise Pipitone rapita: Piera Maggio torna a parlare di Anna Corona e Jessica Pulizzi

Denise Pipitone è stata rapita da Jessica Pulizzi? Era stata questa la requisitoria del Pm Sabrina Carmazzi nel 2013. Jessica è la figlia di Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio ed ex compagno di Anna Corona. A Chi l’ha Visto la madre di Denise ha svelato che Jessica le ha fatto stalking, era solita passare da quella strada in cui è scomparsa la bambina, “quotidianamente, ogni giorno, tutti giorni”.

Non passava per andare a trovare la sorella dell’ex fidanzato. Tutte le volte che Anna Corona ha incontrava il padre e altri familiari diceva che gliel’avrebbe fatta pagare:

“Jessica mi ha squartato tutte e quattro le ruote della macchina. C’è stato un incendio a una erboristeria di mia sorella. Ci sono state una serie di vessazioni. Quando è stata sequestrata Denise io lo dissi ai due marescialli indirizzandoli ad andare a casa di Anna Corona. Per me, nell’immediatezza, non potevano essere che loro”

Chi l’ha Visto, Piera Maggio sul caso Olesya:”Non sono problemi nostri se cerca visibilità”

Sul caso Olesya, Piera Maggio ha ammesso che vorrebbe metterci un punto. La verifica andava fatta senza remore. In diciassette anni, da quando è scomparsa Denise Pipitone, ci sono state tante segnalazioni che avrebbero meritato anche meno attenzione. Qui andava fatta. Ovviamente si è detta contraria al metodo utilizzato dal programma russo, Lasciali Parlare.

Il Primo Canale era in possesso del DNA di Olesya, ma non lo passavano. Volevano che la donna andasse in studio da loro e si prestasse al gioco delle buste. L’unico metodo per accelerare era il confronto del gruppo sanguigno, come confermato dalla madre di Denise Pipitone a Chi l’ha Visto: