Denise Pipitone, spunta nuova foto. Fotografo a Mattino 5: “Non è lei”

Il caso Olesya Rostova è stato archiviato anche se in televisione qualche conduttrice continua ad occuparsene. Nelle ultime ore è apparsa una nuova foto su Denise Pipitone che ha riaperto il dibattito. Erroneamente attribuito a Pomeriggio 5, lo scoop l’ha dato Federica Panicucci a Mattino Cinque. L’immagine in questione è stata pubblicata sui social e poi mostrata nel contenitore del mattino di Canale 5. La foto in questione sarebbe stata scattata in un campo nomadi in Slovacchia e mostra una serie di bambini con il volto oscurato, tra cui spicca quello ben visibile di una bambina molto somigliante a Denise Pipitone. Nel corso dell’appuntamento di oggi, martedì 13 aprile 2021, a Mattino 5 è intervenuto il fotoreporter Michael Biach, autore della foto diventata virale su Twitter e ripresa online anche dall’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio.

A Federica Panicucci, Biach ha spiegato che la bambina non può essere Denise Pipitone:

“Ho scattato la foto nell’agosto del 2012 e non nel 2004. Stavo lavorando a un articolo e ho scattato qualche immagine sulla situazione dei bambini che vivono nei campi rom in Slovacchia. Non è lei”

La somiglianza con Denise Pipitone è davvero notevole, ma anche questa volta si è rilevata come un niente di fatto. Vicino a lei, un bambino sembra tenere in mano un’armonica, come quello al centro del racconto di Felice Grieco, la guardia giurata che segnalò Denise a pochi mesi dalla scomparsa.

Denise Pipitone, Piera Maggio si scusa con la guardia giurata: “Non voglio che abbia rimossi”

Proprio a Mattino 5 è intervenuta Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. La donna ha lasciato un messaggio per la guardia giurata Felice Grieco ringraziandolo, ma non vuole che abbia assolutamente rimorsi di coscienza.

Nella puntata di domenica 11 aprile 2021 di Domenica Live, l’uomo intervistato da Barbara d’Urso aveva raccontato che Piera Maggio era stata dura con lui. Gli disse che avrebbe dovuto fare di più perché era lì a pochi metri da Denise, poi si sono chiariti perché le hanno spiegato che non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto.

Nel frattempo sono stati lanciati appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue per ritrovare Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Dopo la vicenda legata alla russa e al risultato negativo della segnalazione, è partita la gara di solidarietà sui social per riportare a casa Denise sana e salva.