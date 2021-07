Ascolti tv ieri 13 luglio: Battiti Live parte alla grande, Can Yaman sconfitto

L’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà ha provocato un massiccio cambiamento di programmazione in suo onore. Rai1 ha deciso di riproporre Carramba! Che Sorpresa ogni martedì in prima serata. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, 13 luglio 2021, il varietà ha conquistato 2.242.000 telespettatori pari al 12,8% di share vincendo sul diretto competitor e su tutte le reti. Numeri importanti per un programma in replica dopo ventisei anni. La scorsa settimana con la messa in onda in prima serata della prima puntata del 1995, Carramba era stata vista da 2.581.000 spettatori pari al 13,8% di share.

Su Italia1 è ripartito Battiti Live con la nuova edizione è ha fatto il record d’ascolti. Gli appuntamenti in totale saranno cinque più una puntata con il meglio dell’edizione attuale. L’evento musicale dell’estate, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è stato seguito da 1.790.000 telespettatori pari al 11,9% di share. Lo scorso anno la puntata di debutto aveva ottenuto 1.611.000 spettatori con il 9,5% di share. Il cast di Battiti Live mantiene fede alla tradizione di avere sul palco ospiti italiani e internazionali.

Elisabetta Gregoraci, che ha avuto un contrattempo in diretta, ha lanciato la sigla del programma che conduce dal titolo Anno Zero ed è già entrata in trend. La trasmissione musicale ha travolto Mr. Wrong – Lezioni d’Amore la serie tv turca in onda su Canale 5 con Can Yaman. Gli ascolti tv di ieri sera, infatti, hanno fatto registrare solo l’8,1% di share e 1.283.000 telespettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 I casi della giovane Miss Fisher 1.087.000 spettatori (5.6%). Rai3 How to Be a Latin Lover977.000 spettatori (5.1%). Rete4 12 Rounds 700.000 spettatori (3.9%). La7 In Onda Prima Serata 672.000 spettatori (3.5%). Tv8 l’esordio di Cinque Ragazzi per Me 151.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Ender’s Game 313.000 spettatori (1.7%).

Ascolti Estate in Diretta: continua il successo per Roberta Capua e Gianluca Semprini

Continua il successo per Estate in Diretta. Gli ascolti tv di martedì 13 luglio 2021 hanno fatto registrare nella seconda parte del contenitore di Rai1 1.792.000 spettatori pari al 18,3% di share. Nella prima, invece, Roberta Capua e Gianluca Semprini raccolgono meno share e spettatori (ieri 1.255.000 spettatori con il 12,6%) a causa delle repliche de Il Paradiso delle Signore che vanno male. La serie, infatti ha raggiunto soltanto 1.051.000 spettatori segnando uno share del 9,7%.