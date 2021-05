Ascolti tv ieri 11 maggio: Buongiorno Mamma cala ma batte i David

Nella serata di ieri, martedì 11 maggio 2021, gli ascolti tv hanno fatto registrare per Buongiorno Mamma 3.255.000 spettatori. La fiction con Raoul Bova trasmessa su Canale 5 ha vinto contro il diretto competitor ma è calata. La scorsa settimana aveva ottenuto 3.474.000 telespettatori e il 16,45% di share. Niente da fare per la cerimonia dei David di Donatello su Rai1. Carlo Conti è riuscito ad intrattenere soltanto 2.525.000 telespettatori per uno share dell’11,6% di share. Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei 1.735.000 spettatori, 6,9%. Italia 1 Le Iene 1.582.000 spettatori, 9,3%. Rai3 CartaBianca 931.000 spettatori, 4,3%. Rete4 Fuori dal Coro 997.000 spettatori, 5.6%. La7 diMartedì 1.115.000 spettatori, 5,2%. Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 398.000 spettatori, 1,7%. Su Nove Redemption – Identità Nascoste 504.000 spettatori, 2,2%.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 battuta da La Vita in Diretta nonostante l’esclusiva su Denisa

Il pubblico di Canale 5 di ieri avrà visto sicuramente come l’inviato di Pomeriggio 5 ha cercato di tenere per sé la ragazza rom di Scalea, che non è Denise Pipitone, per accaparrarsi l’esclusiva a discapito dal diretto competitor. Nonostante questo, Barbara d’Urso è stata battuta da Alberto Matano. A seguire il contenitore della rete ammiraglia del Biscione sono stati in 1.853.000 telespettatori nella prima parte pari al 15,3% di share, 1.887.000 spettatori nella seconda parte per uno share del 15%, mentre nella terza parte 1.681.000 spettatori con il 12,5%. Ottimi risultati per La Vita in Diretta che ha registrato una media di 2.225.000 spettatori pari al 17,8%. La presentazione del contenitore d’informazione di Rai1 ha fatto segnare 1.932.000 spettatori con il 15,7%.

