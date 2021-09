Ascolti tv ieri 10 settembre: Seat Music Award crolla e chiude in ribasso

By

Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiudono la manifestazione in calo: Canale 5 fa flop con A Star is Born. Ottimo ritorno per Quarto Grado

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 10 settembre 2021, hanno fatto registrare un crollo per i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, anche se hanno vinto la serata, hanno totalizzato una media di 3.062.000 telespettatori con il 19.3% di share. La presentazione ha siglato il 15.5% con 3.149.000 spettatori. La seconda puntata ha fatto meno del primo appuntamento che aveva registrato 3.153.000 telespettatori e il 19.84% di share. Lo scorso anno a vedere la seconda puntata della manifestazione erano stati 2.881.000 spettatori (19.90%), nel 2019 3.157.000 (16.16%), nel 2018 3.752.000 spettatori (18.10%). Tra i protagonisti dell’estate musicale di quest’anno e i personaggi premiati c’è stata la celebrazione dei quarant’anni di Maledetta Primavera di Lorella Goggi. La cantante si è presentata sul palco lanciandosi in una esibizione, anche se in playback, del suo brano storico cantata a squarciagola dai presenti.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Canale 5 A Star is Born 1.578.000 spettatori, 9.7% share. Rete 4 Quarto Grado 1.194.000 spettatori, 8.1%. Italia 1 Shark il Primo Squalo 1.185.000, 6.5% share. Rai2 NCIS 1.252.000, 6.1% share; Delitti in Paradiso 718.000 spettatori, 5%. Rai3 5 È il Numero Perfetto 607.000, 3.1% share. La7 Propaganda Live 541.000 spettatori, 3.9%. TV8 Gomorra – La Serie 2.2% share, 412.000 spettatori. Sul Nove Sento la Terra Girare 471.000 spettatori, 2.6%.

Estate in Diretta chiude: Roberta Capua e Semprini salutano senza boom e battono Barbara d’Urso

Venerdì 10 settembre è andata in onda l’ultima puntata di Estate in Diretta. Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno salutato il pubblico di Rai1 e passato il testimone ad Alberto Matano che da lunedì 13 settembre torna alle 17.05 con una nuova edizione de La Vita in Diretta. L’ultimo appuntamento con la versione estiva del contenitore pomeridiano del primo canale ha segnato nella prima parte una media di 922.000 spettatori con il 10.3% di share; nella seconda 1.327.000 spettatori e il 14.9% di share.

Pomeriggio 5 ha fatto segnare nell’ultimo appuntamento settimanale 1.353.000 spettatori nella prima parte, pari al 15.7% di share. Share che è calato nella seconda parte al 14.1%. A seguire Barbara d’Urso sono stati una media di 1.309.000 spettatori. Il segmento ‘I Saluti’ ha siglato l’11.3% di share e 1.131.000 spettatori. Da lunedì 13 settembre, con il ritorno di Alberto Matano in tv, riprenderà la sfida a colpi di auditel tra Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta.