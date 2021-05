Ascolti tv ieri 10 maggio: boom per Isola dei Famosi a sorpresa. Cala Rai1

Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su Rai1. Ottimo risultato per Report su Rai3

A grande sorpresaper L’Isola dei Famosi 2021 ha fatto record. Gli ascolti tv di ieri, lunedì 10 maggio, hanno fatto registrare 3.101.000 telespettatori pari al 19% di share. Quattro giorni fa aveva ottenuto 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. La puntata si è rivelata davvero noiosa con zero dinamiche per tutto l’arco della messa in onda, ma sembra avere conquistato il pubblico. Prove inutili e ripetitive, sembrava quasi la replica della scorsa settimana. Nessun argomento, infatti, è stato approfondito. Anche il provvedimento disciplinare dato dalla produzione dopo che Ciufoli ha infranto il regolamento del programma è stato trattato in maniera soft. Qualche scontro interessante, come quello tra Brando Giorgi e Awed è stato affrontato soltanto in chiusura. Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia sono finiti al televoto. Chi uscirà nel prossimo appuntamento di venerdì 14 maggio?

Il reality condotto da Ilary Blasi, che ha fatto uno spoiler ai naufraghi, si è confrontato con la seconda puntata di Chiamami Ancora Amore che ha conquistato 3.515.000 telespettatori e uno share del 15,3%. Sette giorni fa non aveva raggiunto i quattro milioni di spettatori la serie tv di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati. Un debutto tiepido che non è bastato a migliorare gli ascolti dell’Isola dei Famosi, nonostante lo spiegamento di numerosi ospiti in studio.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 A Napoli non Piove Mai 1.160.000 spettatori, 4,9%. Italia 1 John Wick 1.768.000 spettatori, 7,8%. Rai3 Report 2.862.000, 12%. Rete4 Quarta Repubblica 1.001.000 spettatori, 5,6%. La7 Il Giurato 477.000 spettatori, 2,1%. Tv8 4 Hotel 357.000, 1,7%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi 319.000 spettatori, 1,5%.

Ascolti tv ieri: Avanti un Altro al 20% dopo il crollo della domenica. Sempre bene Mattino 5

Tra gli ascolti tv di ieri di maggior rilievo segnaliamo Paolo Bonolis al 20% di share dopo il crollo registrato domenica con Avanti un Altro Pure di Sera. Nel dettaglio sono stati 3.276.000 spettatori a vedere la puntata. Naturalmente non ha battuto L’Eredità di Flavio Insinna che ha registrato il 23,6% di share e 4.068.000 spettatori.

Ancora un ottimo risultato per Mattino Cinque. Se nella prima parte Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno intrattenuto 989.000 spettatori, con il 18,7%; nella seconda parte hanno conquistato 1.004.000 spettatori con il 20,8% di share.