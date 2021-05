Ilary Blasi, gaffe a L’Isola dei Famosi: lo spoiler ai naufraghi in diretta

È successo anche stavolta: Ilary Blasi ha fatto spoiler. La conduttrice si è resa vittima di una gaffe durante la diretta dell’Isola dei Famosi di lunedì 10 maggio 2021. Il momento ha riguardato la messa a conoscenza all’isola alternativa, ovvero quella sulla quale i concorrenti eliminati possono decidere se restare o tornare definitivamente in Italia. La spiaggia ha cambiato vari nomi nel corso dell’attuale quindicesima edizione: attualmente si chiama Playa Imboscatissima. La padrona di casa ha pronunciato il nome in questione mentre il collegamento con i naufraghi in Palapa e Massimiliano Rosolino era ancora aperto. Senza rendersene conto, infatti, ha detto proprio il nome di Playa Imboscatissima, ma sembra che nessun naufrago abbia capito qualcosa, per quanto vada precisato che non sia il segreto di Pulcinella ma qualcosa che ormai si immaginano un po’ tutti.

In realtà i concorrenti pare che abbiano qualcosa di più importante a cui pensare: per colpa di Roberto Ciufoli che ha infranto il regolamento sono stati puniti dalla produzione. Non è la prima volta che Ilary Blasi fa spoiler. Durante una delle puntate iniziali del reality aveva pronunciato Parasite in collegamento con i naufraghi. Tra l’altro, proprio Parasite Island fu teatro tempo fa di una discussione tra la moglie di Francesco Totti e Akash Kumar. Memorabile è la frase secca: “Prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia. Ciao”.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo eliminata rimane a Playa Imboscatissima

La sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi è stata aperta da Ilary Blasi con il verdetto del televoto che vedeva in nomination Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo. Proprio quest’ultima è stata la più votata dai telespettatori da casa ed è stata eliminata.

Per la ragazza, però, si sono aperte le porte di Playa Imboscatissima. Con fatica e in lacrime ha accettato di restare con Beatrice Marchetti che, ad oggi, ha proseguito la sua avventura in completa solitudine sulla spiaggia. Con l’arrivo di un terzo eliminato il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale.

Nel dettaglio, sarà chiamato ad esprimere tramite sondaggio, quale naufrago salvare e mandarlo di nuovo tra i concorrenti in gara.