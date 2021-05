Isola 2021, naufraghi puniti. Roberto Ciufoli: “Pronto a digiunare”

Dopo il provvedimento preso dalla produzione per aver infranto il regolamento il naufrago ha fatto mea culpa in diretta

La fame si fa sentire e gioca brutti scherzi: Roberto Ciufoli ha infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi. Il concorrente è colpevole di avere oltrepassato la barriera che delimitava il confine tra la spiaggia degli Arrivisti e quella dei Primitivi per prendere un fruttino. A causa del suo gesto la produzione del reality show ha deciso di punire tutto il suo gruppo, riducendo l’intera razione settimanale di riso. Per Isolde si è trattata di una punizione eccessiva, considerata la fame e le condizioni fisiche in cui tutti i naufraghi si ritrovano. Durante la puntata di lunedì 10 maggio 2021 la Kostner è stata costretta a fare una scelta importante.

La leader ha dovuto scegliere all’interno del gruppo dei Primitivi tre naufraghi che non meritano di restare e quindi proseguire la loro avventura all’Isola dei Famosi. I nomi scelti sono stati: Valentina Persia, Awed e Roberto Ciufoli. L’attore è stato scelto proprio alla luce di avere infranto il regolamento. Ilary Blasi ha affrontato l’argomento in questione nel corso della diretta, mostrando la clip del gesto incriminato del comico e discutendone direttamente con lui. Roberto Ciufoli ha fatto mea culpa:

Sono pronto a digiunare per una settimana”

Isola dei Famosi, Awed contro Isolde Kostner: “Annoiato dalle sue motivazioni

Dopo la nomination di Isolde, Awed ha rotto il silenzio durante l’appuntamento in diretta dell’Isola dei Famosi. Il naufrago ha confessato di essere davvero annoiato dalle sua motivazioni. Da quando è arrivata dice sempre che lo youtuber deve dare una mano in più al gruppo. Si sente come se fosse ai colloqui scuola-famiglia. Il giovane, inoltre, ha affermato che se tutte le motivazioni che dà sono sulla fatica e queste lasciano il tempo che trovano. Vorrebbe passare il tempo con chi si può arricchire, non con chi gli dà più legna o più cibo.

Emanuela Tittocchia contro Awed all’Isola: “Codardo non ti bacio più”

Dopo i tre naufraghi scelti dalla Kostner, questi hanno scelto un compagno da sfidare. Awed ha puntato il dito contro Emanuela Tittocchia e gli ha dato del codardo. L’opinionista è rimasta ferita da questa scelta da parte di una persona che stimava tanto e con il quale stava costruendo una bella amicizia.